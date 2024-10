Dos novedades en Los Cármenes que pueden darle la victoria al Granada CF frente al Córdoba

El Granada juega frente al Córdoba este domingo (18,30 h.) en el Nuevo Los Cármenes. El estadio presentará un aspecto muy distinto a lo que ha sido habitual durante esta temporada. La recuperación de una grada de animación, de acuerdo con los criterios elegidos por los dirigentes del club, debe suponer una mejoría en el ambiente y esto puede jugar a favor del equipo rojiblanco. Todos los analistas subrayan lo importante que es poder contar con el apoyo del público y ahora debe multiplicarse. Además, el encuentro supondrá el debut como local de Fran Escribá y el técnico ha mostrado que es capaz de sacarle el fruto deseado a una de los mejores equipos de la categoría, aunque en esta ocasión tendrá las bajas de los tres jugadores internacionales: Tsitaishvili, Hongla y Uzuni. Serán ausencia significativas, pero la plantilla dispone de suficientes recursos para vencer el encuentro, especialmente si se tiene en cuenta que el rival tiene como principal objetivo esta campaña la permanencia en la categoría, a la que acaba de retornar, y no es de los equipos más poderosos desde el punto de vista económico.

once del granada

El sábado el Granada celebra su último entrenamiento, pero con los datos de los que se dispone, Fran Escribá solo tiene en estos momentos, además de la ausencia de los internacionales, la duda de Ignasi Miquel, sobre el que existen incógnitas con respecto a su estado físico, y la baja de Carlos Neva, convaleciente de su operación. La alineación más probable sería la integrada por Diego Mariño; Ricard, Willians, Ignasi Miquel o Miguel Rubio, Brau; Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Trigueros Jozviak; Weissman y Lucas Boyé. De cumplirse este pronóstico, podría suponer la vuelta a a titularidad de Trigueros. También existen opciones para formar parte del once inicial Reinier e incluso en algunos pronósticos se señalan de la opción de Corbeanu.

EL CÓRDOBA TIENE ACENTO GRANADINO

El Córdoba podría repetir su último once, con única novedad del retorno de Calderón al lateral izquierdo, una vez superada su lesión. El esquema de juego del rival del Granada es un 4-2-3-1 y en su banquillo se sienta Ivan Anaia, el técnico del ascenso que dispone una trayectoria de perfil medio. En sus tiempos como jugador, donde militó entre otros equipos en el Oviedo, Tenerife y Cadiz, y que ha entrado a conjuntos como el Racing o el Algeciras. El once más probable estaría integrados por Carlos Marín; Abarrán, Lapeña, Marvel, Carderón; Isma Ruiz, Salas; Carracedo, Toe Zidane, Jacobo y Casas. En este once figuran el exgranadinsita Isma Ruiz y Teo Zidane, hermano del guardameta del Granada y, por tanto, hijo del célebre técnico y exjugador del Real Madrid, Zinedine Zidane. El consejero delegado del club es Antonio Fernández, quien fuera director general del Granada.