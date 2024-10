Solo dos lesionados en el Granada CF que ha resembrado el césped de Los Cármenes y está organizando una nueva grada de animación

El césped del Nuevo Los Cármenes ha sido resembrado. Ahora dispone de semilla de invierno. El Granada también ha puesto en marcha una nueva grada de animación. Cuenta con el apoyo de 25 peñas oficiales. Podrán pertenecer a ella nuevos abonados o aquellos que disponiendo de esta condición, deseen cambiar de asiento y situarse en el fondo habilitado con este fin. Estos son los requisitos para formar parte de este grupo de aficionados:

“Podrá ser parte de la Grada de Animación cualquier abonado que cumpla los requisitos establecidos y detallados en el Reglamento del Aficionado, que se encuentra disponible en el portal de transparencia de la web oficial del Club. No será requisito ser parte de ninguna peña o asociación granadinista.

El espacio delimitado a tal efecto se encuentra ubicado en la grada de Fondo Sur, junto a Preferencia. En función de la demanda se podrá ampliar a otras zonas del Estadio tanto esta temporada como las siguientes.

Cualquier abonado puede solicitar el cambio de asiento a este nuevo espacio, guardándose el derecho sobre la localidad que libera para la renovación en ese mismo asiento una vez concluida la temporada en curso si decide no continuar perteneciendo a la Grada de Animación.

Los abonados a otro sector que tramiten su cambio de asiento tendrán derecho a la compensación económica sobre la diferencia de precio respecto a la nueva ubicación.

⁠Los aficionados que no hayan tramitado el alta como abonado esta temporada, pero que ya pertenecieron a la Grada de Animación la temporada 2023/2024, están exentos de la cuota de alta como nuevo abonado. En este supuesto, la parte proporcional de los partidos ya disputados durante la temporada en curso tampoco habría de abonarse.

Los aficionados que no tienen abono ni eran abonados en la temporada 2023/2024 y quieran participar de la Grada Animación, deberán abonar su abono y cuota de alta, a excepción de la parte proporcional correspondiente a los partidos ya disputados durante la temporada en curso.

Los abonados que deseen cambiar su ubicación a este espacio deberán tramitarlo el día 9 de octubre, en horario habitual de taquillas. Se procederá con las nuevas altas el 10 de octubre, en el mismo horario.

Las solicitudes para formar parte de la Grada de Animación deberán ir acompañadas por la documentación dispuesta en el Reglamento del Aficionado, concretamente la aceptación expresa de las condiciones y normativa vigente (a través de este enlace), antecedentes penales actualizados, fotografía actualizada, formulario de abonado y DNI/NIE/Pasaporte”.

El Granada disolvió la anterior grada de animación.

lesionados para el partido frente al córdoba

En el terreno deportivo, ahora mismo solo hay dos jugadores descartados para el partido que este domingo disputa el Granada frente al Córdoba. Son Carlos Neva y Miguel Rubio. Insúa ha ido el último en incorporarse a los entrenamientos grupales. Distinto es que pueda ser titular, porque la pareja Ignasi Miquel-Williams, para bastante asentada y el nuevo entrenador no es partidario de realizar muchos cambios cuando las cosas marchan bien, aunque para este partido habrá a menos tres novedades en el once, debido a al ausencia delos intencionales Hongla,Tsitaishvili y Uzuni. Hongla es un jugador fundamental en el centro del campo, aunque su baja puede ser bien cubierta con Sergio Ruiz. Mas difícil será sustituir a Uzuni, aunque el albanés no realizó un buen encuentro en Miranda de Ebro, es un goleador nato y por el momento el resto de los delanteros de la plantilla no están muy afortunados en esta faceta.

isma ruiz

En el Córdoba juega un ex del Granada. El centrocampista llego a a debutar con el conjunto rojiblanco en Primera División, pero finamente fue cedido al Ibiza. Tras desvincularse del club rojiblanco, firmó tres años con su actual equipo. En la presente campaña cumple su segunda temporada de contrato y apunta a la titularidad este fin de semana. Hoy ha comparecido en rueda de prensa y en el programa DEPORTES COPE GRANADA, cuyo audio acompaña esta información, hemos recogido lo más destacado de sus manifestaciones.