Esta es la dificultad que tiene el Granada CF para concretar su mercado de fichajes

El Granada se encuentra en una situación muy compleja para tratar de reforzar la plantilla en esta ventana de fichajes. Su margen de maniobra económico está pendiente de que el Austin haga efectivo el traspaso de Uzuni. Aunque solo una parte, en torno al 40 % de traspaso se podría utilizar para este fin, sería lo suficiente como para ir al mercado con mayor holgura. Mientras esto no se produzca, su capacidad de fichar está bastante limitada, puesto que ya en el mercado de verano dejó muy poca capacidad de gasto, lo liberado tras la marcha de Corbeanu no es abundante y tampoco se ha liberado todavía la masas salarial de Uzuni. La fecha en la que concluye el período de fichaje concluye el próximo lunes 3 de febrero.

siren diao

Durante la sesión de entrenamiento de hoy se ha reincorporado al grupo Siren Diao. No obstante, para su reaparición, habrá que esperar a que obtenga la llamada alta competitiva y esto no será inmediato. Por tanto, no parece viable su concurso para el partido del domingo frente al Sporting de Gijón. Fran Escribá contará además con las bajas de Miguel Rubio y Óscar, sancionados y Rodelas, lesionado. El resto de la plantilla están en condiciones de ser alineada.

sporting

La situación del Sporting no es mejor que la del Granada. El equipo asturiano tiene dos puntos menos que los granadinistas y hay quien da por concluida la temporada. Además, surgen críticas hacia la directiva por falta de inversión. Hoy se ha confirmado que pierde por lesión a Gaspar Campos, uno de su futbolistas más importantes. No obstante hay que tener en cuenta que el resultado más habitual de equipo de Gijón como visitante es el empate. Solo ha ganado fuera de El Molinón dos partidos, ha perdido tres y ha empatado en seis ocasiones.