Las cuatro claves que impiden que el Granada CF esté en zona de ascenso

Este sábado (18,30 h.) el Granada tiene otra oportunidad para intentar no descolgarse de las plazas de play off de ascenso. Se enfrenta al Almería en el Nuevo Los Cármenes. Es probable que para este partido Reinier esté de nuevo en disposición de participar en la convocatoria, superados sus problemas físicos, lo que reduciría el número de bajas a cuatro: los sancionados Sergio Ruiz y Manu Lama, más los lesionados, Brau y Luca Zidane. El brasileño ha sido una de las decepciones de esta temporada. Cedido por el Real Madrid, su rendimiento no ha sido el esperado, aunque es uno de los futbolistas que puede reivindicarse en el tramo final de la competición.

AFICIÓN

Una de las incógnitas que presenta el encuentro es la reacción de la afición del Granada. En los últimos partidos, la cifra de asistentes ha sido inferior incluso a la de abonados. El nuevo tropiezo en Tenerife, plantea la incógnita en torno a la reacción de los seguidores rojiblancos. En Almería existe una gran ilusión por desplazarse hasta Granada. De hecho, las cuatrocientas entradas que envió el club de Los Cármenes se han agotado rápidamente. A este número de seguidores, habrá que unir los que accedan a localidades por otro métodos.

cuatro claves

Aunque matemáticamente el ascenso directo no está descartado, la gran opción del Granada es meterse en play off de ascenso. Desde un punto de vista objetivo, no es una tarea muy complicada. Cinco puntos separan al equipo del sexto clasificado y restan nueve jornadas. Distinto es que el equipo está lastrados por cuatro circunstancias:

-La ausencia de Uzuni, que malogró una planificación en la que era el principal baluarte.

-Errores individiuales de futbolistas.

-Falta de concentración de fases muy importantes del partido.

-Determinados aspectos en la confección de la plantilla, que han sido menos brillantes de lo que se esperaba.

Son cuatro situaciones, en las que el Fran Escribá poco puede mejorar el rendimiento de los jugadores. Es evidente que estas dificultades no las ha conseguido revertir el técnico, aunque su responsabilidad en estos cuatro puntos es relativa.