La compra del Granada CF se podría concretar con un viaje a China

La compra del Granada por un grupo empresarios de la provincia se está demorando más de lo que desearían los interesados en hacerse con el control del club. Esta situación de incertidumbre no beneficia a la entidad. La operación es compleja puesto que se barajan distintas variables, como la deuda con el anterior propietario, Gino Pozzo, el caso Líbero, que entiende de una probable deuda del club con Hacienda, o las posibles deudas que pudiera tener la sociedad que actualmente posee la mayoría de las acciones con la LFP.

Viaje a China

En medio de esta tesitura y ante el interés del grupo empresarial que encabeza Ignacio Salcedo, los empresarios granadinos no descartan emprender un viaje a China para entrevistarse con los propietarios de la empresa DDMC Football Club Management Co., Ltd. , que es la ejerce el poder sobre el Grupo Daxian 2009 que ahora mismo rige los destinos del Granada. Esto podría agilizar la operación de compra-venta, puesto que en España tan solo está la representante de la propiedady presidenta del club, Sophia Yang. Si no hay novedades durante el fin de semana, se podría producir este desplazamiento, que trataría de desbloquear los distintos asuntos que por el momento no hacen posible la operación.