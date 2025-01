El caso Uzuni se convierte en un pulso con el Granada CF

El Granada se mantiene firme en su posición con respecto a Uzuni y el jugador igualmente muestra la misma actitud que ha puesto de manifiesto desde la vuelta de vacaciones. El club está dispuesto a dejarlo marchar, siempre que se pague la clausula de 12,5 millones de euros que estipula su contrato y muestra su disconformidad con la oferta que podría haber llegado desde el Austin de Estados Unidos, de solo 8 millones. Por el momento, no le ha abierto ningún expediente disciplinario y esto deja una puerta abierta a la vuelta al trabajo con el resto de su compañeros. El futbolista ha estado hoy otra vez en la Ciudad Deportiva, acompañado por su representante, con la intención de continuar una negociación que por el momento no ofrece ningún resultado. Esta situación perjudica los intereses del Granada, puesto que lo priva de su principal goleador y no despeja el futuro con respecto a una contratación que supla al albanés, puesto que una parte de lo que se perciba por su posible marcha, podría ser invertida en este capítulo.

bajas para el partido frente al levante

La competición no se detiene y el Granada deberá de enfrentarse al Levante este sábado (21 h.) en el Ciudad de Valencia, con la grave carencia de no disponer de un delantero goleador. Brau, Siren Diado y Rodelas parece que serán baja para este partido. Caso de que el lateral no pueda jugar, sería la oportunidad para que volviera a actuar Carlos Neva después de su lesión. En el capítulo de dudas, ya entrenan con normalidad Weissman y Óscar, que no lo hicieron ayer, y siguen en esta situación Marc Martínez, Insúa y Hongla, a los que ahora se une Miguel Rubio.

ventana invernal

El capítulo de fichajes ofrece pocas novedades. El Huesca espera una oferta convincente por el extremo camerunés Patrick Soko. Este año termina contrato y quedaría libre para firmar por el club que deseara. No parece que le faltarían ofertas, dado que ya acumula siete goles. En el caso del argelino Abde Rebachh, el futbolista tiene contrata con el Alavés hasta 2028 y se podría negociar una cesión.

granada juvenil

Buenas noticias llegan desde la cantera. El Granada Juvenil ha pasado a la siguiente fase de la Copa del Rey, después de eliminar al Español, en partido disputado en Barcelona. La victoria fue por 1-4. Su próximo rival será el Valencia. La fecha está todavía por definir, pero podría estar en torno al 29 de este mes. Además, su guardameta Carlos Guirao ha sido convocado otra vez por la selección española sub-17.Permanecerá concentrado con el combinado nacional en Florencia (Italia) desde el 19 hasta el 23 de enero. Allí, España disputará dos encuentros amistosos frente a Italia. El primero de ellos se celebrará el martes 21 de enero (14.30 horas), mientras que el segundo se disputará el jueves 23 de enero (11.00 horas). Ambos tendrán lugar en la Ciudad Deportiva de Coverciano.