Baja muy significativa en el Granada CF para recibir al Ibiza de Lucas Alcaraz

Ganarle al Ibiza entra dentro de la lógica. La cita es este sábado (18,30 h.). El equipo de Lucas Alcaraz es el último clasificado y el Granada es el mejor equipo en casa de la competición, donde se mantiene invicto, a lo que hay que sumar que dispone del límite salarial más elevado de la categoría. Pero habrá una baja muy sensible, la de Uzuni, el máximo goleador de la plantilla, que se ha conocido este viernes que tiene una lesión en el biceps femoral, que se produjo en el último entrenamiento de la pasada semana. Tampoco podrá jugar Meseguer, pese a que ya entrena con el grupo. Quien no apunta a la titularidad es Víctor Díaz, al menos en la medular y quien ha sido calificado por Paco López como un recurso en el centro del campo. La recuperación de Bodiger, hace que su concurso, en la medular, no parezca que se vaya a producir. Quien no entrará en convocatoria, salvo sorpresa, es Matías Arezo. Aunque el delantero ha trabajado hoy con la plantilla, la cesión al Peñarol, que está a punto de concretarse, no aconseja su participación.

Alineación

Por tanto la alineación más probable del Granada sería la integrada por Raúl Fernández; Ricard, Ignasi Miquiel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Bodiger, Petrovic, Melendo; Puertas, Callejón y Jorge Molina. También tienen opciones para la titularidad, en otras variantes, Perea y Soro.

Ventana invernal

En el capítulo de la ventana invernal de fichajes, en Uruguay se da por segura la llegada de Matías Arezo al Peñarol y ha surgido un nuevo nombre en el panorama de posibles incorporaciones. Se trata de Famara Diedhiou delantero centro senegalés que ha participado en el último Mundial, en el que marcó un tanto y actualmente juega en la liga turca. Ha participo en varios equipos de las ligas francesa e inglesa. Tiene 30 años y es un atacante con gol. Podría venir cedido con opción a compra.

Ibiza

En el Ibiza, Lucas Alcaraz no podrá alinear a Isma Ruiz, por la conocida como clausula del miedo que obligaría al equipo balear a pagar una cantidad al Granada, en el caso de que actuara en este encuentro. Podría debutar su último fichaje, el delantero centro checo procedente del Sparta de Praga, Lukas Julis. En las filas del conjunto balear milita exrojiblanco, Nolito, que apunta a la titularidad.