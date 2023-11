Un asunto que puede afectar al Granada CF se juzga este mes en Córdoba

Las dificultades en el horizonte inmediato del Granada no cesan. Los días 23 y 24 de este mes de noviembre de juzgará la causa entorno al Concurso de Acreedores del Córdoba. Entre los involucrados en este proceso se encuentra el actual Director General del Granada, Alfredo García. El mandatario rojiblanco ha defendido su inocencia en este asunto y mantiene su habitual actividad. Ayer participó en la presentación del calendario de Granadown para el próximo año.

Cuatro bajas

El Granada no recuperará ningún efectivo para el partido de este sábado frente al Getafe. Por el momento continúan sin entrenar con el grupo Miguel Rubio, Vallejo y Raúl Fernández. Además, ya se ha marchado con su selección Weissman. El club rojiblanco tuvo la oportunidad de aplazar el encuentro ante el equipo madrileño por la ausencia del delantero, pero prefirió no hacerlo. Hasta la fecha el israelí ha disputado pocos minutos y su concurso no puede ser calificado como brillante, a pesar de tratarse de uno de los futbolistas más caros de la plantilla.

Audio





Melendo o Álvaro

Paco López no debe hacer muchos cambios para este encuentro. Esta decisión se justifica en primer lugar porque en Mestalla, al menos en defensa, se mantuvo cierta consistencia y en segundo debido a que las posibilidades de cambios son relativas, como denota la escasa aportación de los hombres que salen desde el banquillo. La principal duda estriba en si Melendo continuará como titular o en su lugar dará cabida a Alvaro.

Getafe

En el Getafe será baja por sanción Djené. El defensa togolés es uno hombre importante en el esquema de Bordalás, donde parece que ha encontrado su mejor forma el exrojiblanco Milla. En el conjunto madrileño también juega Domingos Duarte, otro los futblistas que pasaron por la disciplina de Los Cármenes.









