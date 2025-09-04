Asombroso número de abonados y nuevo fichaje en el Granada CF

Pese a la situación por la que atraviesa el equipo, el Granada ha conseguido 16.678 abonados. Apenas hay trescientos abonados menos que la temporada anterior. Si lo comparamos con el récord absoluto del club, que data de la temporada 2022-23, la cifra se sitúa en torno a cuatrocientos por debajo. La identificación de Granada con su club es evidente.

nuevo fichaje

La plantilla del Granada suma un efectivo más. Se trata de Rubén Alcaraz, un centrocampista que actúa como pivote defensivo o mediocentro. Tiene treinta y cuatro años y se formó en las categorías inferiores del Barcelona y el Español. Su historial incluye equipos como Gramanet, Hospitalet y Girona, con el que consiguió un ascenso. También pasó por el Valladolid, donde estuvo a las órdenes de Pacheta. Su último club ha sido el Cádiz, en el que militó durante cuatro temporadas y fue habitual en las alineaciones, aunque allí consideran que ya ha cumplido un ciclo. Ha llegado libre, ya que de otra forma, una vez cerrado el mercado, no habría podido hacerlo. Ha firmado por una temporada.

libertad para las peñas

El G-19, Federación de Peñas del Granada, no ha sometido a votación la posibilidad de que las asociaciones que la integran puedan pertenecer a otro tipo de colectivos. Para el partido de este sábado en La Rosaleda, han vendido más de un centenar de localidades y han fletado dos autobuses.