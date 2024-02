Altas, bajas y dudas del Granada CF para el partido frente al Almería

El problema inmediato del Granada es el estado físico de algunos de sus jugadores. Las lesiones de Carlos Neva, Bruno Méndez y Lucas Boyé, debilitan mucho a su equipo, aunque sin ellos se realizó un gran partido en Barcelona. La tradicional opacidad en torno al estado físico de la plantilla, hace complejo adivinar si estarán disponibles para el partido que disputa este domingo (16,15 h.) frente al Almería, en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Parece que en el caso del delantero estamos ante un futbolista descartado para el encuentro ante el último clasificado. Quien seguro no podrá jugar es Ignasi Miquel que ha cumplido ciclo de cartulinas.

Dos jugadores recuperados

Dato por el optimismo es la recuperación de Gonzalo Villar y Piakoswky, una vez cumplida su sanción y también el buen ambiente que se ha creado tras el empate del pasado fin de semana. La salvación continúa siendo algo muy complicado, pero al menos han resurgido unas leves esperanzas. No es necesario subrayar la importancia de ganarle al Almería. El rival del Granada no ha conseguido todavía vencer ningún partido. Además, no podrá perder de vista lo que haga el Celta que juega el sábado (18,30 h.), recibiendo precisamente al Barcelona. Siete puntos separan al equipo de “Cacique” Medina del conjunto gallego, que es ahora mismo el rival a alcanzar, puesto que marca el corte del descenso.

