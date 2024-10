Un alta entre los lesionados del Granada CF, que puede ser clave para el partido de este sábado

Las sesiones de trabajo del Granada durante esta semana están despejando las dudas en torno a la disponibilidad de jugadores para el partido que este sábado juega en el campo del Mirandés. Por el momento, solo está descartado Carlos Neva que en la jornada de ayer fue operado de manera satisfactoria por el doctor Manuel Leyes en Madrid. El lateral fue intervenido en el isquiosural izquierdo y ahora se abre un período para su recuperación. Tampoco entrenan con el grupo Manu Lama y Miguel Rubio, aunque habrá que estar atentos a su evolución, puesto que no hay datos oficiales sobre sus dificultades.

lucas boyé

Como anunció COPE, la recuperación efectiva de Lucas Boyé comienza a ser una realidad. El delantero ya entrena con aparente normalidad. No obstante, su presencia en Anduva se encuentra condicionada por estar saliente de una lesión, en este caso un golpe intercostal. En principio no apunta a la titularidad, debido al rendimiento de Uzuni, el gol de Tsitaishvili y el sistema 4-4-2 que suele emplear Fran Escribá, pero esto no descarta su concurso durante un partido en el que el Granada debe intentar conseguir la segunda victoria de la temporada. No será tarea sencilla, dado el buen momento de forma de Mirandés y sobre todo su capacidad defensiva liderada por su portero, el ex del Granada Raúl Fernández, una de las piezas claves para que el conjunto burgalés esté situado en zona de promoción de ascenso.