La afición del Granada CF se divide

Dirigentes del Granada se han reunido con los peñistas para explicar la situación del club. En la cita estuvieron presentes el director general, Alfredo García, el entrenador, Pacheta, y el director de la Ciudad Deportiva, Lucas Alcaraz. García ofreció los mismos datos que ya había hecho públicos a través de los medios de comunicación. Pacheta pidió confianza y se mostró capaz de revertir la actual situación. La presencia de Lucas Alcaraz, que fue cuestionada por algunos de los presentes dada su responsabilidad, obedeció a su intención de participar en el acto.

división de opiniones

Mientras que el G-19 o Federación de Peñas se ha mostrado satisfecho con lo que comunicaron en este encuentro, la Unión Granadinista considera que las respuestas ofrecidas por la directiva, según comunicado que han difundido, "fueron vagas o eludieron cuestiones claves, lo que genera más incertidumbre que confianza en el futuro inmediato del club".

trofeo del olivo

El Granada disputa hoy el Trofeo del Olivo frente al Real Jaén, que este año ha ascendido a Segunda Federación. Será en la Nueva Victoria. Se había programado a partir de las 19 h., pero debido a las temperaturas se hará a las 20 h. Esta competición se celebró por primera vez en 1967 y desde 1981 lo hace de manera continuada. Esta es la 41ª edición. A lo largo de su historia lo han ganado dos equipos granadinos. En 2007 fue el Granada 74 y en 2014 el Granada CF. El Recreativo participó en la edición del año pasado.

Tanto el Granada como el Real Jaén se plantean el encuentro como una oportunidad para los jugadores con pocos minutos. Además, los dos equipos han comenzado sus competiciones de una forma no deseada. Mientras que el Granada es el último clasificado al término de la quinta jornada, el Real Jaén también ocupa puestos de descenso a la conclusión de la Segunda. El conjunto de la capital del Santo Reino está entrenado por Manolo Herrero, exjugador del Granada.

PAREJO Y ABEL GÓMEZ

En el programa DEPORTES COPE EN GRANADA, cuyo audio acompaña esta información, han estado hoy Abel Gómez, exjugador del Granada y actualmente técnico del Antequera, y Pepe Parejo, exentrenador del Granada. El primero se ha mostrado confiado en que el equipo no tendrá dificultades para mantener la categoría, mientras que el segundo ha sido menos optimista y apuesta porque en el futuro la propiedad del club esté en manos de granadinos.