Abierto el debate sobre la portería del Granada CF

La buena actuación este martes de Luca Zidane en el partido de Copa del Rey frente al Zaragoza, ha abierto el debate sobre la portería del Granada. El guardameta fue una de las claves para que el equipo rojiblanco consiguiera superar la eliminatoria. Detuvo un penalti, que evitó que el rival estableciera un marcador de dos a cero desfavorable, y en la tanda de lanzamientos, a la que se llegó tras el empate a dos, detuvo uno y marcó otro.

Luca Zidane comenzó la temporada como titular y una lesión lo apartó del equipo. Ahora mismo quien ocupa la meta en la liga es Mariño, aunque la participación del marsellés en Copa puede hacer que se cuestione la posibilidad de que recupere la titularidad. En teoría, el espíritu conservador de Fran Escribá llama a que continúe en el once Mariño, puesto que en los últimos enfrentamientos no ha cometido errores groseros.

bajas y jugadores llamados a la titularidad

Frente al Racing de Santander, próximo rival del Granada, Fran Escribá no podrá contar con Carlos Neva e Ignasi Miquel, lesionados, y está la duda en torno a la situación de Manu Lama, que estaba desarrollando un buen encuentro cuando tuvo que retirarse del terreno debido a una dolencia muscular. Tampoco podrá jugar Ricard, que ayer no tuvo una actuación afortunada y cumple ciclo de tarjetas este fin de semana. En su lugar puede formar en el once Rubén. Otro de los futbolista que sigue llamando a la titularidad es Rodelas. En Copa ha actuado como lateral izquierdo y su rendimiento ha sido óptimo. En esta demarcación juega habitualmente Brau, por lo que es posible que en liga su posición natural vuelva a ser la de extremo.

copa

El Racing de Santander juega este miércoles (20.30 h.) ante el Sporting de Gijón un partido de Copa del Rey. El Granada, clasificado para la siguiente ronda de esta competición, salvo sorpresa mayúscula, se enfrentará a un Primera División en el Nuevo Los Cármenes el 4 o 5 de enero. El sorteo de la siguiente eliminatoria será este lunes en la sede de la Federación.

fichajes

El mercado de fichajes está próximo a abrirse y hay movimientos. Parece que la contratación del exjugador del Granada, hoy en las filas del Getafe, Domingos Duarte se aleja, en tanto está comenzando a contar para Bordalás. Pepe Sánchez, central y también exjugador del Granada, quien se encontraba sin equipo, ha firmado por el Albacete.