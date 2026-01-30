El transporte metropolitano de Granada bate todos sus récords y supera los 29 millones de viajeros

El Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Granada ha cerrado el año 2025 con una cifra récord de más de 29,4 millones de usuarios, superando ampliamente los 26,3 millones de 2024. Su gerente, César Díaz, ha explicado que estos datos “maravillosos” son el resultado de la estrategia de bonificación de las tarifas y la mejora continua de los servicios, que han consolidado la confianza de los ciudadanos en el transporte público como alternativa para dejar el coche en casa.

Un presupuesto histórico para 2026

Este aumento de la demanda, combinado con las tarifas bonificadas, ha impulsado el presupuesto para 2026 hasta los 34 millones de euros, el más alto en la historia del consorcio. Como detalla el gerente, la ecuación es clara: si los viajeros aumentan pero la recaudación disminuye por las subvenciones, “alguien tiene que compensar esa ecuación, y ese alguien es la administración”.

En este sentido, la Junta de Andalucía incrementa su aportación un 43,71 %, lo que supone 8,1 millones de euros más respecto al año anterior. Díaz ha definido esta situación como “la definición clara de lo que es servicio público: menos ingresos, más usuarios, más gasto”.

El lado humano del transporte

Este año, el consorcio ha querido poner el foco en la cara humana del servicio: los cerca de 950 conductores y conductoras que operan en el transporte metropolitano, urbano y el metro. La entidad ha decidido homenajear a tres de ellos, algunos con más de 30 años de experiencia, para reconocer su labor diaria.

Al final, detrás de toda esta cifra, detrás de todo el servicio de transporte, hay una cara humana" César Díaz Gerente Consorcio Transportes Área Granada

Según César Díaz, “al final, detrás de toda esta cifra, detrás de todo el servicio de transporte, hay una cara humana”. El gerente ha compartido anécdotas de estos profesionales, que han visto crecer a generaciones de viajeros, desde que iban al colegio hasta convertirse en profesionales, y que afrontan cada día los desafíos del tráfico para ofrecer el mejor servicio posible.

Mejora continua y satisfacción al alza

La mejora del servicio es una constante. En 2025 se firmaron 84 acuerdos de mejora con 35 ayuntamientos, a los que se destinaron más de 6 millones de euros de forma conjunta entre el consorcio y los consistorios. Actualmente, ya se estudian nuevas propuestas para 2026.

Nuestra intención es que todo el esfuerzo económico que se pueda hacer para mejorar el transporte público, siempre, siempre van a encontrar al consorcio de transporte" César Díaz Gerente Consorcio Transportes Área Granada

Un ejemplo de estas mejoras es el nuevo autobús para el barrio de Monachil, un Mercedes Sprinter de 24 plazas y accesible que dará servicio a la línea 182, que movió a 24.000 usuarios en 2025. Díaz ha reiterado el compromiso de la entidad: “Nuestra intención es que todo el esfuerzo económico que se pueda hacer para mejorar el transporte público, siempre, siempre van a encontrar al consorcio de transporte”.

La respuesta de los ciudadanos se refleja en la última encuesta de satisfacción, realizada en octubre de 2025, el mes con más viajeros de la historia (más de 3 millones). La valoración del transporte interurbano como bueno o muy bueno ha subido al 73 %, frente al 64,19 % del año anterior. Por su parte, el metro de Granada mantiene una alta calificación, con un 83 % de los usuarios que lo consideran un servicio bueno o muy bueno.