Rafael Segovia (VOX): "Ni PP ni PSOE han mostrado nunca interés por la provincia de Huelva"

Empieza la ronda de entrevistas en COPE Huelva a los candidatos números 1 que se presentan a las elecciones del próximo 19 de junio y lo hacemos con uno de los partidos que está en boca de todos por los resultados en ascenso que le pronostican los diferentes sondeos y encuestras realizadas hasta el momento.

A Rafael Segovia no le coge de primeras estas elecciones donde asegura que llegan con ganas tras ver cómo se movilizan sus simpatizantes en cada acto de campaña.

Pregunta: Una de las mayores preocupaciones de la población es el empleo con tres ejes fundamentales como son industria, turismo y agricultura. ¿Cuáles son las propuestas de Vox para mejorar esta situación?

Respuesta: Llevamos ya 4 años en el Parlamento y hemos tenido diversas iniciativa, principalmente en agricultura, porque creemos que la inversión ha sido mínima pero resulta que muchos agricultores están trabajando en unas condiciones de inseguridad jurídica siendo denunciados, no solo por el gobierno central sino por la propia Junta de Andalucía.

El desdoble del Túnel de San Silvestre está presupuestado en 64 millones de euros y eso no es dinero porque la tercera línea del metro de Sevilla cuesta 1.000 millones de euros. Estamos hablando de una garantía de agua a la costa de Huelva y de una Corona Norte de Doñana que es necesaria.

Estamos hablando de unas inversiones mínimas que podrían dar unos 25.000 empleos y es que la presa de Alcolea también sería necesaria para abastecer de agua a las industrias con las nuevas que quieren instalarse con motivo del hidrógeno verde. Solamente con eso no habría problemas de trabajo al igual que con el Proyecto CEUS que venimos apoyando desde VOX.

Con esta situación podríamos hablar de tener pleno empleo en Huelva.

P: Una de las preocupaciones para los ciudadanos es la temática de los impuestos. ¿Qué política maneja VOX de cara a los impuestos?

R: Nosotros hemos intentado que la Junta baje los impuestos todo lo posible e incluso hemos pensado que tendrían que haber sido mayores. En VOX estamos convencidos que el dinero donde es más rentable es en el bolsillo de los ciudadanos y no debemos estorbarlos para que el ciudadano invierta que eso es lo que genera trabajo y una recaudación mayor que cuando se cobran muchos impuestos.

P: La pandemia nos ha recordado la importancia de la sanidad y qué le voy a decir a usted como médico. ¿Qué opina sobre el debate de la sanidad pública o privada?

R: La pandemia nos ha enseñado varias cosas y está en nosotros que queramos aprender o no de ellas. Una de ellas es no depender de terceros países como con la llegada de las mascarillas, los guantes, etcétera, con lo cual si tenemos un consumo estable en todos los hospitales españoles de material sanitarios, creemos que esto habría que hacerlo y favorecer a la industria española.

Por otra parte, en España hay 18 modelos sanitarios distintos por cada Comunidad Autónoma diferente más Ceuta y Melilla y cada una han tomado una medida totalmente distinta con una gran descordinación que ha habido. Nosotros somos partidarios de una sanidad nacional y además se da el caso de la gran desigualdad de un sistema entre una comunidad y otra.

Andalucía está entre los 4 últimos lugares en número de médicos por habitante, de centros por habitantes, por camas hospitalarias, de quirófanos y eso no nos parece razonable. También estamos en contra de cómo la Junta actual ha gestionado la pandemia porque los centros han estado colapsados. Los médicos han estado con una sobrecarga de trabajo bestial y, además, de manera inefectiva porque los médicos que trabajamos para las compañías de seguro hemos mantenido las consultas abiertas y no hemos tenido tantas demoras y no quiere decir que los médicos de la pública han trabajado tanto o más que nosotros pero se les ha sobrecargado con temas como las vacunas, los rastreadores que podía haberlo hecho otro tipo de personal sanitario.

P: A nivel educativo, la crisis en la natalidad ha creado un nuevo debate. ¿Reducir el número de líneas o mantener las que hay y bajada de la ratio?

R: Nosotros creemos que hay que reducir lo menos posible pero también hay que ser racional, mantener un gasto innecesariamente tampoco. En zonas o barrios dondehay unas condiciones de vida díficiles, sí creemos que hay mantenerlas. Por otra parte y, también en cuestiones educativa, sí estamos a favor de acabar con el adoctrinamiento en los colegios.

Una de las razones que nos ha llevado a no aprobar los presupuestos es el incumplimiento del PP con temas como el pin parental porque, por ejemplo, Adelante Andalucía presentó una iniciativa para que se celebrara una semana LGTBIQ en los colegios, estamos hablando de niños de 3 a 8 años, y el PP se abstuvo.

O como en el caso de la memoria histórica. No se pueden llevar a niños a ver exposiciones de memoria histórica para transmitir el odio de generaciones pasadas a generaciones futuras. Nosotros creemos que la ideología hay que sacarla de los colegios y, por supuesto, la Constitución Española, la Carta Fundamental de los Derechos de Europa y también la Carta de las Naciones Unidas abogan que los padres puedan escoger el modelo educativo de sus hijos en función de sus condiciones morales y religiosas y, por supuesto, nosotros estamos a favor de la libre elección de los padres.

P: Tiene usted la oportunidad de pedir el voto a los onubenses

R: Todos los onubenses en redes vemos cómo nos quejamos que no tenemos el desdoble de la N-435 que convertiría Huelva en la costa y el puerto de Extremadura, no tenemos AVE con Sevilla, solo hay dos provincias costeras españolas sin aeropuerto y una de ellas es Huelva y aunque todas estas competencias sean del gobierno central, debemos recordar que el PP estuvo en el gobierno de 2011 a 2018. Antes y después lo ha estado el PSOE y ninguno de estos partidos han mostrado interés en la provincia de Huelva y a mi me decepcionaría que los onubenses volvieran a confiar en partidos que no tienen intereses por nuestra provincia.