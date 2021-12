WhatsApp: así puedes ocultarte de todos o de quienes no te interesan

Los usuarios de WhatsApp en ocasiones no le interesa que una persona o personas en concreto sepan si están disponibles en la aplicación . A continuación te vamos a dar algunas opciones de privacidad que tal vez desconozcas.













FOTO DE PERFIL





Lo primero que deberías tener en cuenta es cambiar tu rostro en la foto de perfil. Puedes colocar otra imagen que te guste o simplemente dejarla en blanco. Para ello entra en tu perfil y ahí podrás editarlo. Cuando estés dentro, pulsa la opcion de editar tu foto o directamente la obrras. Si usas la aplicación web también puedes hacerlo. Digamos que esta es la opción para ocultarte totalmente. Si no quieres dejarlo en blanco puedes usar cualquier foto que sea de tu agrado como un paiseaje, cuadro o el mismo cielo.





OCULTA TU FOTO DE PERFIL DE OTROS





Si no te apetece cambiar tu foto de perfil puedes elegir quién puede verla. Para eso entra en ajustes de WhatsApp, y dentro ir a la sección de Cuenta. Una vez dentro, pulsa sobre Privacidad, y allí pulsa en la opción Foto de perfil. Desde aquí podrás ver las opciones disponibles para poder ocultarte. En total tienes tres opciones.

Podrás hacer que todos o nadie pueda ver tu perfil, también una opción intermedia, pudiendo configurar que solo las personas de tus contactos vean tu foto. Recuerda que esto no te hará invisible en la aplicación, solo para la gente desconocida que no tengas en tu agenda.





TU NOMBRE EN BLANCO





Cuando alguien entra en tu perfil de WhatsApp sin haberte agregado a su agenda, el nombre que verá es el que tengas tú puesto. Por lo tanto aquí puedes escribir lo que más te guste, si no quieres desvelar tu nombre. Incluso dejarlo en blanco. Esto es algo que será mucho más fácil de hacer en WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, aunque en la versión móvil también puedes.

Para llevarlo a cabo pulsa en tu foto de perfil, pulsa el botón para cambiar tu nombre. A continuación entra en esta web y selecciona la casilla en blanco que aparece entre las comillas. Cuando la selecciones, tienes que copiarla pulsando Control + C en tu ordenador, o manteniendo el dedo pulsado en ella si entras desde el móvil. Luego, tienes que pegar esta casilla en blanco en el espacio donde tienes que escribir tu nombre en WhatsApp. A partir de ahora en el nombre no aparecerá nada de nada.





OCULTA TU BIOGRAFÍA





Ocultar tu biografía también es de gran ayuda si has procedido a ocultar tu nombre y tu foto, así nadie sabrá a qué te dedicas. Para ocultar la biografía tienes que entrar en ajustes WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. En ella, pulsa sobre Privacidad, y dentro pulsas la opción de Info. Aquí podrás elegir entre que la vean todos, solo tus contactos o absolutamente nadie.





ESTADOS





Trabajando, descansando, conduciendo... Lo mejor es no publicar estados, aunque si decides publicarlos podrás decidir quién puede verlos. Solo tienes que entrar en ajustes, Cuenta, y dentro pulsa sobre la opción Privacidad. Dentro, pulsa en Estados, y podrás elegir entre Mis contactos, la de Mis contactos excepto, o Solo compartir con.





DOBLE CHECK AZUL





Podemos conseguir ser más invisibles haciendo que nadie sepa si hemos leído o no un mensaje concreto. Para ello desactiva la confirmación de lectura. Es el símbolo de confirmación de lectura que aparece en los mensajes que lees. Para quitarlo en tra en configuración de WhatsApp, y vas a Cuenta. Después pulsa sobre Privacidad, y desactivas la opción de Confirmaciones de Lectura. Siempre tienes la opción de cambiarlo cuando quieras.

Desactivar esta función va en doble dirección, es decir, que si las demás personas dejarán de ver cuándo has leído los mensajes, pero tu también dejarás de recibir todas las confirmaciones de lectura, lo que quiere decir que tampoco sabrás cuándo los demás han leído lo que tú les has escrito.





ÚLTIMA CONEXCIÓN





En ocasiones has podido observar cuándo ha sido la última vez que una persona se ha conectado a WhatsApp. Si quieres ocultar esto entra en los ajustes de WhatsApp e ir a la sección de Cuenta. Allí, pulsa sobre Privacidad y pulsa en Hora de última vez o Última vez. Aquí, también vas a poder configurar tres niveles de privacidad como que nadie vea cuándo te has conectado o solo tus contactos.













"ESTÁ ESCRIBIENDO"





No todo se puede hacer en la aplicación, porque cuando alguien está escribiendo la otra persona verá que lo está haciendo y esto no se puede desactivar ni ocultar. Sin embargo, para poder ver esto tienen que estar en tu chat en el momento en el que escribes, por lo que es algo complicado, aunque si es alguien que te quiere encontrar siempre queda esa posibilidad.

Lo que sí podemos contarte es que existen otras aplicaciones que te permiten ocultar esto, aunque pueden ser contrarrestadas por otras apps que sirven para hacer seguimiento de cuándo te conectas independientemente de que intentes ocultarlo. Nuestra recomendación es que no uses aplicacones de terceros, ya que estas sabrán todo lo que haces.





ESCUCHAR AUDIOS





Si has desactivados todas la funciones anteriores, no olvides desactivar el apartado de audios, ya que es otra manera de saber cuándo te has conectado. Lo primer que debes hacer es iniciar un chat contigo mismo, y escribir algo para que esa conversación se quede abierta. Ahora dirígite a la conversación donde esté el mensaje de audio que no quieras que la otra persona sepa que has escuchado. Selecciona el audio sin escucharlo y pulsa en el botón de Reenviar el mensaje a otra personas. Te reenvías el mensaje de audio a ti mismo, porque te saldrá como opción al haber abierto un chat contigo mismo. Ahora cuando escuches el audio en tu otro chat no se notificará que lo has escuchado. La verdad que es un engorro, y para hacerlo tendrá que ser algo muy importante que desees ocultar.





BLOQUEA CONTACTOS





El punto y final lo haremos bloqueando contacto de esta manera no podrá comunicarse contigo a través de WhatsApp, y tú tampoco con ella. Entra en la conversación con la persona en cuestión, abre el menú de Opciones, pulsa en Más y eliges la opción bloquear. Si lo haces a través de Configuración de WhatsApp también podrá hacerlo a través de Cuenta/Privacidad/Contactos bloqueados. Ahí tienes un botón para añadir nuevos contactos a la lista negra.









Si has procedido a llevar a cabo todos los pasos indicados tenemos una noticia que darte. Ahora eres invisible, al menos en WhatsApp.