Vuelve 'Fuenteovejuna' al lugar que inspiró a Lope de Vega para ser representada por sus vecinos

Del 18 al 23 de agosto volverá la representación teatral de la gran obra de Lope de Vega Fuenteovejuna. Vuelve al lugar en el que está inspirada, el mismísimo pueblo cordobés de Fuente Obejuna, donde siglos atrás el pueblo decidió rebelarse contra el abuso de poder. Hoy tengo al otro lado del teléfono a uno de sus directores para esta ocasión, a José Carlos Cuevas.

-Fuenteovejuna, todos a una… ¿Cuántos van a ser esos todos en esta ocasión? Porque la obra cuenta con gran cantidad de actores…

-Sí, la obra ha ido ganando en participación a lo largo de estas últimas semanas. Los actores y actrices principales son 25, pero luego hay que sumarle el resto del pueblo y el trabajo de detrás: costureras, regidoras, acomodadores, la banda de música… Todo eso va a sumar una participación de unas 200 personas.

-Desde 1992, la obra está representada por actores del propio pueblo y se escenifica en la plaza del mismo lugar en el que ocurrieron los hechos, hoy declarada Bien de Interés Cultural. ¿Qué supone para ti dirigir una obra como esta?

-Es el reto más grande al que me he enfrentado como director. Nunca antes había dirigido a todo un pueblo, en una obra que tiene tanta importancia para la comarca. Representar ‘Fuenteovejuna’, en Fuente Obejuna y por Fuente Obejuna, es un reto mayúsculo. Estoy aprendiendo además muchísimo en estos ensayos, trabajando con gente que no es profesional pero que suple esa ausencia de profesionalidad con la pasión que tienen por su obra, la sienten muy suya y se vuelcan como una especie de responsabilidad común. Yo aquí, no obstante, abriría el debate de lo que es profesional y no lo que no. Yo creo que la gente que venga a ver la obra y vea a estos actores que en realidad son camioneros, trabajadores del ayuntamiento, profesores… Se preguntará si de verdad no son actores de profesión, es increíble lo bien que lo hacen.

-Además, en esta ocasión, traéis novedades como que el propio de Lope de Vega sea uno de los personajes de la obra. ¿Cuál será su papel?

-Estamos intentando hacer una versión épica y cercana a lo histórico, pero es cierto que nos estamos tomando alguna licencia al crear. Contamos a Lope en ese proceso suyo de documentación, en el que se encuentra con un cómico que relata lo que ocurrió en Fuenteovejuna, a Lope de Vega le llama la atención y se cita con el cómico para que le cuente la historia. El espectador irá siguiendo la función como si estuviera en la cabeza de Lope, que irá leyendo las crónicas a la vez que imagina cómo las va a escribir.

-Amor, lucha colectiva, tiranía del poder… Son conceptos que siguen muy vivos a día de hoy y que no van a morir nunca... ¿Crees que esa es la clave de que obras así sigan atrayendo a tanto público?

-Por supuesto. Si se mantienen los clásicos a día de hoy, es porque los temas que tratan siguen estando vigentes. De hecho, en esta versión que hacemos, esto es algo que expresa el propio Lope de Vega. En un tiempo en el que sigue habiendo abusos de poder, en el que las mujeres siguen siendo abusadas, en el que el honor del pobre es pisoteado por las botas de los señores… Lo que ocurrió en ‘Fuenteovejuna’ cobra más fuerza que nunca. Esa es la grandiosidad de los clásicos.

-Para acudir, como hay que hacerlo.

-Las entradas se pueden adquirir en www.fuenteovejuna.org. Estamos muy contentos con cómo se están vendiendo. Soy consciente de que, después de la pandemia, todavía queda alguna reticencia a acudir al teatro y por eso me siento super agradecido de lo que está ocurriendo con esta obra.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado