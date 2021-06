El secreto para eliminar una mancha de tinta de tu ropa

La temida mancha de bolígrafo en muchas ocasiones aparece en las prendas de nuestros hijos, pero también en la nuestra propia. Es temida por todos aquellos dispuestos a tener su ropa impecable, y pocos saben cómo eliminar tal rastro que deja, ya sea de color azul, rojo o negro.

Hoy vamos a conocer qué debemos hacer si la punta de un bolígrafo se desliza por algún tejido. En otras ocasiones el rastro lo encontramos en la tapicería de un sofá, silla o incluso en las sábanas, si eres de los que te vas a la cama con algún que otro folio y libros para estudiar

.

Estas son algunas ideas que puedes aplicar para poder eliminarla, siempre que desees tener tu ropa en perfectas condiciones, sin ninguna mancha de esas que se hacen eterna y que te obligan a dejar aparcada esa prenda en algún rincón de tu armario.

Una de los productos que puedes utilizar es alguno con fórmula antimachas y que sea poderoso. En el mercado hay distintas marcas que aportan ese grado de poder. Siempre debes aplicarlo antes de llavado sobre la mancha de tinta. Pero cuidado porque algunos y según el tejido, pueden dejar un cerco eterno, siendo peor el remedio que la enfermedad.

OTROS CONSEJOS

Aquí no es cuestión de preocuparnos, sino de ocuparnos. Para ello si no tienes un quitamanchas poderoso o bien no te atreves a utilizarlo, aquí tienes otros remedios. Ante una mancha lo mejor es actuar lo antes posible, para que la mancha no llegue a secarse y penetrar en las fibras más profundas.

Utiliza papel de cocina para eliminar la humedad colocándola sobre la marca de bolígrafo para que pueda recoger la tinta. Para ello debes presionar y nunca frotar. Puedes colocar sal y después el papel absorbente dejando actuar al menos 3 o 4 minutos. A diferencia de otras manchas, con la tinta no debes frotar nunca. Si lo haces la tinta puede extenderse por el tejido y penetrar más en él.

Si la mancha eestá ya seca, retira el exceso de tinta humedeciendo un trocito de algodón en agua, y luego aplica el papel absorbente para eliminar la humedad y parte de la tinta de la tela.

REMEDIOS CASEROS

Los trucos caseros siempre son buenos tenerlos a mano, y más en manchas de tinta o de bolígrafo.

Uno de los trucos más populares es utilizar leche. Para ello deja la prenda remojada en el lavabo con leche durante una hora al menos. Después enjuaga con agua y lávala en la lavadora.

Otro sería usar alcohol, ya que podemos neutralizar los pigmentos de tinta. Debes tener cuidado, sobre todo para que el propio alcohol no dañe el tejido. Puedes hacer una prueba en alguna parte de tu prenda, pero en la parte interna.

También puedes usar un disco de algodón, de los que se usa para el desmaquillaje. Mójalo en alcohol y aplica sobre la macha, pero sin frotar. Deja actuar unos 15 minutos y después retira. Si todo ha ido bien la tinta habrá sido absorbida por el alcohol. Si quedara rastro vuelve a repetir el proceso de igual forma.

Otro elemento que solemos tener en casa es el bicarbonato porque tiene propiedades muy potentes para la eliminación de manchas. Mezcla una cucharada de este producto con agua oxigenada y aplica sobre la mancha en cuestión. Deja actuar 1 hora y después lava tu prenda en función a mano o a máquina, en función de las necesidades del tejido.

Hasta aquí llegamos hoy esperando te sea útil pero que nunca tengas que recurrir a todos estos trucos, porque eso significaría que tienes una mancha de tinta en tu prenda favorita.

