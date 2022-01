¿Qué ha sido de los millonarios de Pasapalabra?

A lo largo de sus años de emisión, Pasapalabra ha repartido más de 15 millones de euros entre diez de sus mejores concursantes. Hoy se celebra la gran final de "Copa de Maestros" que enfrenta a cuatro de estos "magníficos". Hacerse millonario en este concurso no resulta nada sencillo, ya que los concursantes deben tener una notable cultura general y una elevada capacidad de memorización así como mucha sangre fría. Eso sí, cada vez que una persona supera la prueba final, aunque no haya dicho todas las respuestas correctas, se embolsa 6.000 euros y vuelve a participar en el siguiente programa. Este concurso ha dado algunos de los mayores botes de la historia.

El mayor botín se lo llevó Eduardo Benito en 2006. Consiguió completar el rosco en su primer día en el concurso, así que ganó 2,19 millones de euros. El madrileño tenía entonces 38 años y se llevó el premio al acertar una pregunta relacionada con Juan Ramón Jiménez. Casado y con dos hijos, Benito nunca dejó de trabajar e invirtió el premio en hacer de su negocio una charcutería especializada, en la que vende carne fresca y productos congelados. El pasado martes regresó al programa dentro de "Copa de Maestros", un especial que se está realizando para celebrar el 20 aniversario de Pasapalabra. En ese programa se midió a Antonio Ruiz, que en 2017 ganó 1,16 millones de euros. Los dos lucharon para pasar a la semifinal del concurso y Ruiz fue el vencedor. Hoy a partir de las 20.00 horas se conocerá el ganador de este formato que tendrá una recompensa de 50.000 euros.

El segundo en este ranking de millonarios de Pasapalabra es David Leo. En 2016 consiguió 1,86 millones de euros. Este poeta malagueño tenía apenas 28 años cuando consiguió el triunfo y afirmó que su idea no era jubilarse, pero que al menos disfrutaría más de la vida.

El año pasado, el tinerfeño Pablo Díaz se erigió como el tercer gran ganador de Pasapalabra. El violinista, con apenas 24 años logró un bote de 1,82 millones de euros. En el programa 260 logró su gran hazaña y se convirtió así en el ganador más joven de la historia del concurso. Lo primero que hizo tras salir del programa fue teñirse el pelo de azul.

Otros campeones que se embolsaron suculentas cantidades en Pasapalabra fueron: Juan Pedro Gómez (1,67 millones); Francisco José González, (1,54 millones); César Garrido (1,52 millones) y Paz Herrera, la única mujer en colarse en esta lista al ganar 1,31 millones de euros en 2014.

El niño que no quiere ver Pasapalabra

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes. Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Aunque el especial de maestros ha sido muy bien recibido, parece que no ha gustado a todos los espectadores. Parte de la audiencia echa de menos la presencia de Orestes Barbero y Jaime Conde en el concurso de Antena 3. No obstante, ha sido el mensaje de un pequeño fan el que ha revolucionado las redes sociales al hacerse viral. Un seguidor del programa ha compartido un tierno vídeo de su hijo, en el que se le puede ver muy triste por no poder ver a Jaime y Orestes.

“¿Por qué no quieres ver ‘Pasapalabra?”, le preguntaba su padre. “Porque no ha venido ni Orestes ni Jaime. Estoy enfadado”, contestaba el niño muy apenado. “Pero a lo mejor están malitos… Entonces, ¿Vemos una peli o vemos a estos concursantes?”, quiso saber quien grababa el vídeo, refiriéndose a los participantes de ‘Copa de maestros’. “Estos. A ver si luego ya están”, respondía el pequeño con esperanza de que saliesen sus concursantes favoritos. “Pero hoy ya no van a salir en el programa, cariño. Y mañana tampoco sé si estarán… ¿Están enfadado?”, le aclaraba el padre, ante lo que el pequeño fan se mostró muy triste e insistió en que estaba cabreado.