Pensiones: las condiciones necesarias para poder recibir el cheque de 12.000 euros

El sistema de pensiones se encuentra cada vez más en entredicho por la elevada tasa de desempleo en España, aún más si atendemos al paro juvenil. No obstante, algunos pensionistas van a tener la oportunidad de cobrar una prestación bastante alta junto con su pensión. Esto podrá ser así gracias a un cheque que indicó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que va a estar destinado a un tipo de personas muy concreto siempre y cuando cumplan con un requisito que te explicaremos a continuación para así saber en qué casos se puede llevar a cabo por parte de los futuros pensionistas.

Cabe destacar que esta medida está destinada a los trabajadores que aún no están cobrando una pensión contributiva de jubilación, por lo que se trata de una prestación extraordinaria que también abonaría el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a los beneficiarios de esta cuantía que no tiene una cantidad de dinero fija, pero sí que es cierto que hay establecido un límite como mínimo y como máximo que se podrá recibir cuando se acceda a la jubilación total y abandone el mercado laboral de forma activa. Pero esta prestación extra no es lo único a lo que los futuros pensionistas pueden tener acceso con respecto a la cuantía de su pensión de la Seguridad Social. El ejecutivo nacional también ha ofrecido una segunda posibilidad en forma de aumento de la pensión si se cumple con la única condición detallada. Por lo tanto, son dos los beneficios a los que el jubilado podrá acceder para que así se le conceda una u otra ayuda (deberá elegir) en función siempre de la base de cotización que tuviese y la pensión a la que tuviese derecho.

¿Qué pensionistas recibirían un beneficio del INSS?

Es importante saber, antes de nada, que este tipo de beneficio está únicamente destinado a aquellos pensionistas que decidan jubilarse en edad más tardía de lo recogido en la ley. Algo con lo que Escrivá pretende disminuir los casos de jubilaciones anticipadas que se dan en España a través de pagos extraordinarios y aumentos de las pensiones, pero siempre y cuando se cumpla con lo citado anteriormente. Y es que el profesional decida ampliar su edad trabajando más allá de los 66 años en este 2022, por lo que se ampliará el tiempo cotizado a la Seguridad Social y, con ello, generaría la posibilidad de cobrar un extra en su prestación de jubilación en el momento en el que la reciba.

¿Qué beneficios tendrán los pensionistas en el momento de su jubilación?

En el caso de que el trabajador haya decidido ampliar su periodo de tiempo trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación hay que destacar que podrá escoger entre dos beneficios que ofrece el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estos se dividen, por un lado, en un aumento de la pensión de un 4 % por cada año extra que se trabaje, pero no es el único, sino que por otro lado también es posible cobrar un cheque de hasta 12.060 euros.

Sobre este cheque económico, hay que destacar que se trata de una cuantía económica que irá desde los 4.786 euros hasta los mencionados 12.060 euros. La cantidad de dinero exacta dependerá, por un lado, del importe total de la pensión y, por otro, de los años cotizados por el jubilado. Tanto es así que, para cobrar los más de 12.000 euros hay que haber cotizado, como mínimo, 44 años y 6 meses por la base máxima. Por su parte, para cobrar la cantidad más baja es necesario haber cotizado por la pensión mínima siempre que hayan cotizado menos de 44 años y 6 meses a la Seguridad Social.





