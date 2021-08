La Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar comienza este sábado su séptima edición

Todo está preparado en el pequeño municipio de Iznájar (Córdoba) para acoger una nueva edición de su Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar, organizada por la productora, distribuidora y gestora cultural JK. Un sin vivir, el Ayuntamiento de Iznájar y la Diputación de Córdoba.

La Ceremonia de Apertura, cuya entrada es libre, se celebrará mañana a las 21:30h. en la Nueva Caseta Municipal y será el pistoletazo de salida a ocho días dedicados al cine y al mundo audiovisual a través de un amplio programa de actividades gratuitas para toda la familia. El actor y director Akilino Gamazo se encargará de ejercer de maestro de ceremonias en una cita muy emotiva, pues supone la vuelta a la actividad tras el parón obligatorio del año pasado ante la Crisis Sanitaria de la COVID-19.

La ONG Manos Unidas mantiene su colaboración con la Muestra de Cine y, fruto de ella, los asistentes podrán disfrutar de los clipmetrajes (cortometrajes de un minuto) ganadores del Festival Clipmetrajes 2020, organizado por la propia Asociación. Con el lema “Combate el virus de la desigualdad” se buscaba que los participantes reflexionasen sobre el Derecho a la Salud que debería amparar a todos los seres humanos. Después, la música se convertirá en el centro de atención con un concierto especial de bandas sonoras ofrecido por la Banda Municipal de Música La Lira de Iznájar junto con la presentación en primicia del álbum Nzinga Mbandi del grupo Lacrao.

Este título es el debut de la unión entre el músico barcelonés Paco Arráez y el angoleño John Macaroni y rinde tributo a la mujer que opuso resistencia a la colonización europea, coronada como reina de Ndongo y Mataba en el siglo XVII.

Este inicio tan espectacular también supone la apertura de la Escuela de Cine. Un variado programa de cursos en los que descubrir el arte del cómic, “Cómo hacer un corto y no morir en el intento”, la música en el cine, el guión, etc. Todos ellos impartidos por profesionales del séptimo arte con una amplia trayectoria en su sector y entre los que se encuentran Chus Gutiérrez, Borja Crespo, Ana Arrieta, Lluvia Rojo, Jorge Marín o Álvaro Medina. Hasta el próximo 28 de agosto, Iznájar mantendrá su alfombra roja desplegada en esta fiesta del cine que combinará la parte educativa de los talleres con proyecciones al aire libre y en pantalla gigante, encuentros con profesionales del cine, música en directo, exposiciones permanentes, etc.

Durante todo el desarrollo de la Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar se mantendrán las medidas de aforo, seguridad e higiene necesarias ante la COVID-19. Más información e inscripciones en cursos y talleres en www.cinelagodeiznajar.es