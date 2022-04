Juan Muñoz: de triunfar con Cruz y Raya a pasar por deudas, oscuridad y concursar en Supervivientes

Juan Muñoz, humorista, actor, imitador y director de cine español que formó parte del dúo humorístico Cruz y Raya, junto con su compañero José Mota, ha sido el nuevo fichaje de Supervivientes para este año, en el que el personaje televisivo se ha desenvuelto entre lo cómico y lo polémico. Aunque le conocemos en su faceta de risas y buen rollo, desde este jueves 21 de abril comienza un nuevo reto para él: aguantar lo máximo posible en el reality más duro de la televisión, que nos acostumbra a ver cambios físicos radicales y también emocionales, sacando el lado más humano de celebrities que, hasta entonces, solo conocíamos por su faceta profesional. Un programa que sacará sus luces y sus sombras, problemas que, a buen seguro, él hubiera preferido que se hubieran quedado guardados en un cajón. «Solo le queda un amigo. Es con él con quien está habitualmente…En general, está muy solo. La vida de Juan es un desastre«, cuenta amigo con el que rompió su relación hace algún tiempo para la revista Semana. Luis Alvero fue su confidente durante meses, pero una deuda no saldada y una vida insostenible provocaron «que dijera basta».

Esta fuente insiste en que Juan Muñoz lleva una vida desordenada y que ‘Supervivientes’ no servirá para ponerle fin. «Aceptar ‘Supervivientes’ es obviamente para saldar sus deudas porque tiene muchas. También tiene deudas personales con amigos como yo. No sé cifras, pero son innumerables, de hecho, él me decía «yo voy dejando muertos por todas partes«, dice Luis indignado.





Una vida con luces y sombras

Las últimas apariciones del humorista han generado una gran polémica, dado que la última vez fue para dar su dura opinión sobre quien fue su fiel compañero. Asimismo, esta vez, ha vuelto a acaparar los medios de comunicación por el complicado momento personal por el que está pasando. Tal y como un amigo suyo aseguró en 'Sálvame naranja', todos su entorno se encuentra muy preocupado por él. Según retransmitió el espacio de Telecinco, el día a día del humorista está plagado de "oscuridad" y deudas. Tras recordar su enfrentamiento con José Mota, el programa de La Fábrica de la Tele compartió "testimonios e imágenes muy inquietantes". En primer lugar, se señaló que Muñoz tenía una vida "desordenada y en soledad". Como consecuencia, el equipo de 'Sálvame' se trasladó hasta su casa para comprobar la situación de primera mano y revelaron haber visto a dos personas sacando bolsas de basura de su residencia.

Para aclarar lo que está pasando, Luis, un amigo del humorista, quiso narrar la crítica situación en la que se encuentra. Antes de nada, el amigo reveló que se "enamoró" de su madrina y que ha llegado a verle "muy perjudicado". "Él necesitaba de mi persona para que yo le ayudara... No puede estar nunca solo. La amistad se rompió una vez que empezó a deberme dinero", agregaba, haciendo referencia a que también se encuentra en una complicada situación económica.

Es por esto por lo que, tal y como confiesa, Muñoz también ha dejado mucho que desear como amigo. "Cuando yo he estado mal o he requerido de él, nunca ha estado", se lamentaba Luis. "Me debe más de mil euros... Va dejando deudas por todos lados. Aparte, es una persona que está en una situación muy compleja", declaraba la fuente, señalando las deudas del humorista.

"Trabaja de vez en cuando y yo tampoco entiendo qué hace con el poco dinero que gana. Vive en una situación francamente decadente", apuntaba. Asimismo, dejó caer que el cómico tenía cierta afición a bebidas "con misterio": "Cuando empieza a tomar agua con misterio... Él abusa mucho". De la misma manera, aclara que esta situación le ha llevado a tener también problemas con sus amistades y quedarse solo. "Alardea de tener muchos amigos, pero nadie va a su casa... El hijo ya no le soporta más", aseguraba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, reconoció que Muñoz no es una persona que se deje ayudar, ya que es "incontrolable" por una supuesta "doble personalidad". "Solamente habla de él mismo, es muy tajante... Se cabrea, todo le molesta, tira cosas al suelo...", recuerda el amigo del humorista. "Tiene una vida muy mala, muy oscura", zanjaba.





También te puede interesar: