Isa Pantoja y Kiko Rivera se reencuentran en medio de la guerra contra Isabel Pantoja

Los hijos de Isabel Pantojahan vuelto a reencontrarse a pesar de la guerra abierta que el Dj tiene contra su madre. Isa Pantoja y Asraf Beno visitaron ayer al hijo de la tonadillera y Paquirri en su casa en Sevilla.

Tanto Kiko, como Irene Rosales y sus dos niñas, como Isa Pantoja, su novio y su hijo Alberto, se han dejado ver por las calles del municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta, donde han sido fotografiados en actitud cercana y amistosa. Unas imágenes con las que mandan un claro mensaje a la tonadillera: ambos hermanos están unidos y muestran el amor que se tienen.

El Dj y productor musical ha compartido en redes sociales esta instantánea junto a su hermana acompañada de un claro mensaje: "I Love you ❤️ Sister @isapantojam".

Con esta imagen, los hermanos dejan atrás viejas rencillas, y es que unos comentarios de Isa Pantoja sobre la mujer de Kiko, Irene Rosales, habrían sido el motivo principal de su distanciamiento.

Isa Pantoja, muy tocada tras su visita a Cantora

Este reencuentro entre los hermanos se produce tras la última visita de Isa Pantoja a Cantora. Tras ser explusados de 'La Casa Fuerte', el nuevo reality de Mediaset, Isa y Asraf pasaron un duro momento y la hija de la tonadillera decidió acudir a casa de su madre.

En una entrevista concedida a 'Lecturas', Isa desvelaba que estaba preocupada por su madre. Isa llamó a la tonadillera y no le cogió el teléfono, una actitud ante la que la hija de Isabel Pantoja decía que si era necesario iba a "saltar la valla de Cantora". Y todo para poder ver a su madre y tener la conversación que se debían. Finalmente, el pasado 23 de diciembre, se produjo el esperado encuentro.

La nueva colaboradora de 'Viva la Vida', Ana María Aldón ha desvelado las duras palabras que tuvo la tonadillera a su hija en ese encuentro en Cantora. "Tu y tu hermano sois iguales. Fuera de aquí", le habría espetado Isabel Pantoja a su hija, según la versión de Ana María Aldón. “Llega hasta la puerta de Cantora, no sé quién le abre la puerta. A partir de ahí se produce un desencuentro. Consiguió ver a la madre, pero no fue como ella esperaba. Estuvo un buen rato dentro, aproximadamente como una hora, pero no te puedo decir sí fue dentro de la casa."

Unas palabras que han dejado muy tocada a Isa, que se ha mostrado "muy hermética" sobre lo acontecido en Cantora y no habría desvelado ningún detalle de la conversación mantenida con su madre.

Isa Pantoja no pasará la Nochevieja en casa de su madre, y es que se ha quedado "muy tocada" tras el encuentro. Pero la hija de Isabel Pantoja también tiene claro que la situación con su madre no es la misma que la que tiene con su hermano, y existe una alta probabilidad de que se arregle todo entre ellas.

