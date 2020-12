La relación de Enrique Ponce y Ana Soria continúa más fortalecida que nunca, a pesar de los rumores de crisis que aseguraban que el diestro valenciano estaría pensando en volver con la empresaria cordobesa, Paloma Cuevas. Ese podría ser también el motivo por el que el torero no habría firmado aún los papeles del divorcio.

Sin embargo, el pasado martes, Ponce cumplía 49 años y Ana Soria aprovechaba esta ocasión para compartir cinco instantáneas de ambos juntos, en una fecha en la que la pareja celebraba también seis meses juntos, desde que se hiciese oficial su relación.

La joven estudiante de derecho acompañaba las imágenes con un claro mensaje para acallar las dudas y rumores que circulaban sobre su relación con Enrique Ponce: “Felicidades mi vida. Sólo me importa que TÚ sepas lo que te quiero❤️”, a las que el diestro de Chiva respondía: “Eres mi vida!!! Te AMO!!! ❤️❤️”

Así es la relación de Ponce con la familia de Soria

Y si quedaba alguna sospecha sobre como es la relación de Enrique Ponce con la joven almeriense, parece que el torero no sólo sigue enamorado de Ana Soria, sino que también está forjando lazos de unión con el padre de la joven de 21 años, Federico Soria.

A pesar de que al comienzo de su relación se comentó que los padres de la joven andaluza no estaban del todo a favor de la relación de su hija con Enrique Ponce, parece que esta situación ha cambiado y el diestro valenciano ha demostrado que tiene muy buena relación con su familia política.

A través de las stories de Instagram, Enrique Ponce ha compartido un vídeo en el que aparece bebiendo anís con un hombre junto al texto "Machaco Time". Al parecer, según han confirmado algunos medios, se trata de Federico Soria, el padre de la joven Ana, con quien comparte esta bebida típica de la tauromaquia.

Enrique Ponce confirma la buena relación que tiene con el padre de Ana Soria

Pero no es el único miembro de la familia Soria que aprueba la relación entre el torero y la joven almeriense. El pasado verano, la tía de Ana, que se llama como ella, declaró a la agencia Gtres que, a pesar de no haber tenido la oportunidad de conocer personalmente al torero, estaba contenta por ver a su sobrina feliz y enamorada: “No tengo el gusto de saber cómo es, ni de conocerlo en persona. A mí no me han presentado, ni me han dicho, ni yo lo he visto, ni nada. No sé si es buena persona porque yo no tengo el gusto de conocerlo, pero vamos,si mi sobrina se casa con él, se supone que será buena persona. Qué te digo yo”.

La pareja continúa su vida juntos

El torero continúa centrado en su carrera y en la nueva vida que ha comenzado junto a Ana, prueba de ello que poco a poco vayan dando grandes y firmes pasos. El último de ellos ha sido la llegada de una mascota a la familia que ambos han formado, un perro llamado Ney del que ambos han presumido en redes sociales.

La pareja continúa viviendo en la casa que han alquilado juntos en Almería, un increíble ático que han decorado poco a poco y a su gusto.Se trata de un ático de cien metros cuadrados con 3.330 metros de urbanización que cuenta con piscina, pistas de pádel y gimnasio.

