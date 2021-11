DGT: la prenda de ropa que recomienda tráfico que puede salvarte la vida en un accidente

La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere mejorar la protección de los motoristas. Y es que se trata de unos de los colectivos más vulnerables en los accidente sde tráfico. Solo hay que mirar los datos facilitados en los siniestros viales donde 214 motoristas han perdido la vida en lo que llevamos de 2021. Para lograr el difícil objetivo de reducir esta cifra la DGT ha propuesto priorizar el airbag para motoristas, un elemento de seguridad que aún no es obligatorio pero que lo será en el futuro. Antes de la imposición la DGT está preparando una campaña para concienciar a los usuarios de dos ruedas lo importante que es utilizar una chaqueta o chaleco con airbag.









Con la llegada del Black Friday lo anunciaba la DGT a través de su director Pepe Navarro quien desvelaba parte de la inminente campaña de promoición del airbag para motorista.





En moto cualquier "golpe de chapa" es mucho más, porque en este caso la chapa eres tú. El riesgo de lesión en ???es entre 2??0?? y 4??0?? veces mayor .

#EquípateProtégete

??? Casco

?? Guantes

?? Chaqueta

?? Pantalón

??? Airbag#Motauros2020??? #Tordesillaspic.twitter.com/GETDcL7RAp — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 17, 2020





La campaña se ha centrado en mensajes como: "¿Tienes un familiar o un amigo que va en moto? Sí. ¿Lo quieres? Sí. Pues regálale un airbag' (para el Black Friday)". Esta semana donde nos han bombardeado con distintos mensajes y ofertas, muchos han podido ver en sus terminales cómo el chaleco con airbag llegaba también como consejos de compra.





313 motoristas fallecieron en siniestro vial y 2.142 fueron hospitalizados en 2020.



El #airbag de moto protege las zonas críticas del tórax.



Regala un airbag a quien más quieres #PonDeModaLaVida



?? Campaña ??https://t.co/r0WASZLKixpic.twitter.com/mbI6b6W0GZ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 26, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Navarro no ha descartado que este elemento se convierta en obligatorio dentro de poco "porque con su uso podemos reducir los accidentes mortales. Sería un equipamiento obligatorio que sería publicado en el real decreto en materia de protección de usuarios vulnerables que la DGT y el Ministerio del Interior pretenden presentar cuando se apruebe la reforma que está por llegar d ela Ley de Tráfico, que aún se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. "Estamos a la espera de que se apruebe la Ley de Tráfico y el siguiente paso normativo debería ser la reforma del Reglamento General de Circulación (RGC) para la protección de los usuarios vulnerables. Este sería el orden lógico y razonable", aseguró Navarro.





GUARDIA CIVIL





Antes de que sea obligatorio para le resto de motoristas la DGT espera incorporarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, principalmente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. "Tenemos que dar ejemplo en la Guardia Civil de Tráfico", contestó Navarro a la pregunta de un diputado en la Comisión sobre Seguridad Vial. "Pregúnteles. Yo creo que debe de hacer un año y medio que di la orden a la Guardia Civil. Es lo primero que hay que hacer", añadió.









"El director general de Tráfico no puede pedirles a los ciudadanos que se pongan el airbag en las motos si no lo lleva la policía. En esto estamos de acuerdo unos y otros. Hace un año y medio que di la orden y es verdad que todavía están estudiando qué modelo podrías ser ya que no podemos estar dando bandazos", afirmó Navarro.





GUANTES Y CHAQUETAS





El real decreto incluirá la obligatoriedad de usar guantes y también chaquetas integrales homologadas para todos los que deseen conducir una motocicleta. Este último equipamiento ayuda a proteger tronco, hombros, codos y el resto de los brazos.





Un equipo de protección homologado para #motoristas puede reducir lesiones, fracturas, quemaduras y abrasiones en la piel o en los músculos. ??? ?? Pincha en el enlace y en la info interactiva averigua tu nivel de protección según la ropa que uses. https://t.co/cjoR33bMmxpic.twitter.com/jqWnv75tZd — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 14, 2020





El siguiente paso del Grupo de Trabajo 52 sobre Motocicletas y Seguridad Vial, conocido internamente como GT-52, será recomendar la obligatoriedad del uso de airbags para motoristas.





PRUEBAS





El GT-52 lleva años realizando pruebas y ensayando la efectividad de los chalecos con airbag para motoristas. Así lo confirmó hace más de un año el subdirector de movilidad de la DGT, Jorge Ordás. "La última prueba se ha realizado este mismo año", dijo Ordás. "En marzo de 2020 se han adquirido 30 airbags y se han repartido entre personal de ambos sexos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Diez de estos han sido remitidos a la Escuela de Tráfico de Mérida para probarlos en los cursos de motoristas. Se ha ensayado su fiabilidad, su activación inalámbrica y automática. Y el análisis realizado nos permite ser optimistas. Igual que no nos imaginamos un vehículo sin cinturón de seguridad, a medio plazo tampoco nos imaginamos un motorista circulando sin airbag", e slo que ha acnunciado el subdirector de la DGT.