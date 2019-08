El cese del Secretario Berdugo y la consejera Entrenas abre una nueva crisis en el Córdoba C.F.

El Consejo de Administración del Córdoba se reunirá esta tarde a partir de las cinco de forma urgente en una convocatoria hecha a última hora del lunes y cuyo orden del día no estaba concretado en la primera notificación enviada a los consejeros. Finalmente, se informó que el objeto de esta cita es el nombramiento y cese de consejeros y secretarios del Consejo de Administración.

Todo hace indicar que saldrá junto al secretario Juan Ramón Berdugo la consejera Magdalena Entrenas quien mostró su sorpresa al enterarse de dicha convocatoria y respondió a la citación en un escrito en el que recalcaba que no era pertinente convocar un consejo con menos de 24 horas de antelación y también relataba exhaustivamente sus "discrepancias" sobre "ciertas disposiciones o pagos que se hicieron y no otros", al igual que la existencia de "contratos sin firmar y falta de pedidos y equipaciones para competir". Entrenas también pregunta sobre por qué no se han afrontado todavía "y de manera prioritaria"los pagos que tienen bloqueada la inscripción "con la enorme gravedad que ello supone". Tampoco le pareció serio que conociera la existencia de la reunión a través de la prensa y, tras adelantar que no delegará ni su representación ni su voto, reflexiona de este modo: "todos sabemos que la única penosa actualidad es una batalla que no es del Consejo y que la actualidad real del Consejo desde hace tiempo jamás se trata... ¿es que esta convocatoria oculta algo retorcido que se me escapa? Puede ser, porque he aprendido que siempre hay una realidad paralela y oculta".

Tampoco estará presente en El Arcángel esta tarde Alfredo García Amado, aunque la postura y la posición del asturiano es diferente según ha podido conocer COPE. Se espera que Amado mantenga la confianza en la gestión de León y se mantega como consejero.También seguirán, salvo sorpresa, el presidente de los veteranos Manuel Garrido y la mano derecha de León en Grucal, Francisco López.

Estos últimos movimientos transmiten la sensación de que Jesús León pretende mantenerse en su cargo y conservar de facto la propiedad a pesar de no haber abonado el último pago a AZAVECO y de encontrarse la entidad bajo un embargo de 1,8 millones a cuenta del sueldo del anterior director deportivo Luis Oliver y su equipo de trabajo y de, en consecuencia, no poder abonar la deuda restante de los finiquitos de los anteriores cuerpos técnicos. En caso de no zanjar esta deuda y la mantenida con Viasports el Córdoba antes del día 23 no podría inscribir a futbolistas y cuerpo técnico para la disputa del primer partido en Segunda B ante el Recreativo Granada. Dos incomparecencias supondrían el descenso automático del club a Tercera y un año extra de castigo sin poder recuperar la categoría.

León intenta así demorar un proceso de cambio de titularidad de las acciones en la confianza de la estrategia trazada por el nuevo asesor jurídico del club, el abogado granadino de la entidad, Enrique Rodríguez Zarza.

Mientras tanto, e intentando mantenerse ajeno a esta vorágine, el Córdoba ultima su pretemporada. El equipo se ejercita esta tarde a partir de las siete y cuarto en la Ciudad Deportiva. En su mente los dos últimos partidos preparatorios: el viernes ante el Sevilla Atlético en Marbella y el domingo en Linarejos ante el Linares. En el capítulo de refuerzos, el principal objetivo del club para el centro del campo es el futbolista cordobés del Elche de 30 años Manolo Sánchez. En caso de no poder alcanzar un acuerdo con el ex de Osasuna, Alcorcón y UCAM entre otros la segunda alternativa sería el tunecino Mehdi Lacen.