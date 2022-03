La bofetada de Will Smith a Chris Rock en plenos Óscar 2022

La noche de los Óscar ha estado protagonizada por la bofetada que su presentador recibió en plena gala. Chris Rock nunca hubiera pensado que su broma acabaría así. Will Smith irrumpió en el escenario durante la entrega y lo golpeó en la cara, y es que incluir un comentario para hacer reir al público puede acabar así.

El presentador comenzó bromeando sobre Bardem y Penélope Cruz, para luego pasar a la mujer de Will, Jada Pinkett Smith, bromeando sobre su corte de pelo y comparándolo con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 «G.I. Jane» («Hasta el límite» en Latinoamérica, «La Teniente O'Neil» en España). Will no se lo pensó y se dirigió al esceneario, momento en el que bofeteó a Chris y que se ha convertido viral, después de dejar al público atónito preguntándose si esto estaba preparado o no. Y es que el lokk de Jada no responde a un cambio de look, sino que está provocado por una alopecia que sufre.

El Teato Dolby enmudeció y en el ambiente se pudo respirar un silencio incómodo al retumbar el sonido de la agresión, después de que Will regresara a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades. « Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca«, gritó Smith. La emisión tuvo que ser interrumpida varios segundos de audio.









El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que estaba «al tanto» del incidente que «involucró a un individuo abofeteando a otro», pero que «el individuo implicado se negó a presentar un informe policial». «Si la parte implicada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación», se lee en el comunicado del departamento obtenido por AFP. Jada Pinkett Smith, quien también es actriz, sufre de alopecia y reveló públicamente su diagnóstico en 2018.

Will no lo pasó bien en absoluto, porque tuvo que ser apartado y consoldado por Denzel Washington y Tyler Perry durante una pausa comercial. «Will y Chris, vamos a resolver esto como una familia. En este momento, seguimos adelante con amor», dijo el cantante y actor Sean «Diddy» Combs, al presentar la siguiente sección de la gala. Minutos después Smith, de 53 años, subió de nuevo al escenario a recibir su premio a mejor actor por su papel en «Rey Richard: Una familia ganadora».









Al subir de nuevo al escenario, esta vez para algo más agradable, pidió disculpas a la Academia con lágrimas en los ojos. «El amor te hace hacer locuras», declaró tras recibir el trofeo. El actor venció a dos ganadores del Óscar, Javier Bardem («Being the Ricardos») y Denzel Washington («La tragedia de Macbeth»), y a dos nominados en otras ediciones, Benedict Cumberbatch («El poder del perro») y Andrew Garfield («tick, tick... BOOM!»).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado