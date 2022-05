El batido con el que puedes adelgazar hasta 5 kilos en una semana

El verano está a la vuelta de la esquina (casi ya en todo su apogeo con la subida de las temperaturas) y la operación bikini, a punto de comenzar. Con la llegada del buen tiempo se incrementan los esfuerzos por perder peso, aunque mantener una vida saludable debería ser un objetivo primordial durante todos los días del año. Ahora, los gimnasios empiezan a llenar se de gente y comenzamos a recurrir a las famosas 'dietas milagro' que prometen ayudarnos a adelgazar en tiempo récord. Los batidos detox son las alternativas más recurridas para depurar el cuerpo de los excesos y perder peso mientras disfrutamos de una bebida saludable y cargada de nutrientes. Existen un montón de alternativas y combinaciones posibles y cada una de ellas tendrá diferentes efectos sobre nuestro peso. Puedes apostar por la alternativa que más se ajuste a tus gustos pero hoy te traemos una idea que te ayudará a reducir el abdomen mientras quemas grasas.

No obstante, lo primero que debes tener claro es que los milagros no existen. Si lo que quieres es perder peso debes seguir un estilo de vida saludable y hacer deporte, aunque sí que puedes recurrir a ciertos alimentos que te ayudarán a conseguir tus objetivos más rápido. Alimentos que, unidos al ejercicio físico, pueden acelerar el proceso. La infusión depurativa para tomar por la noche y que te ayudará a perder peso y a conciliar mejor el sueño Aunque todavía no se ha descubierto el alimento mágico que te ayudará a decir adiós a esos kilos de más, si que existen algunos productos que pueden ayudar en ese proceso.

La avena es uno de los alimentos considerados como un 'superalimento' perfecto para bajar de peso de forma sana. Tiene un alto contenido en fibra y ayuda a depurar el organismo y a regular el tránsito intestinal. Puedes consumirla de muchas formas pero hay una de ellas que está especialmente recomendada para bajar de peso rápido.

Con esta receta para preparar un delicioso batido de avena y manzana podrás llegar a perder hasta 5 kilos en una semana de forma saludable y sin pasar hambre.

Ingredientes

-30 gramos copos de avena

-1 manzana Medio limón o lima

-1 cucharadita canelaAgua al gusto

Elaboración

Añadir los copos de avena, la manzana, el zumo de medio limón y la canela en un vaso triturador y añade agua al gusto.Tritura todo muy bien y en caso de que esté muy espeso, añade más agua hasta conseguir el espesor deseado.Opcional: Se le puede añadir más canela por encima para decorar.Si quieres reducir las calorías de los copos de avena puedes dejarla en remojo la noche anterior.

Beneficios del batido de avena y manzana

1.Te ayuda a saciarte gracias al alto contenido en fibra.

2. Contiene lima/limón, lo que hace que sea más depurativo y más beneficioso para la pérdida de peso.

3. Lleva manzana, una fruta muy buena para adelgazar y que además le dará dulzor gracias a su azúcar natural. Lo más recomendable es tomar este batido en los desayunos, ya que te aportará una gran cantidad de energías y además te mantendrá saciado toda la mañana, haciendo que no consumas nada o casi nada en el transcurro de la mañana, incluso reduciendo la cantidad de apetito en el almuerzo.





Otras opciones igual de efectivas

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos recomienda el consumo diario de yogur natural por su fuerte densidad nutricional, la limitada dosis de azúcares añadidos que contiene, y por su bajo nivel de grasas pero, siempre poniendo atención al tipo de yogures que incorporamos en nuestra dieta. Los tés también son un buen complemento en la perdida de peso e incluirlos en la dieta puede aportar un granito de arena para ayudarte a quemar grasa, reducir líquidos e hinchazón y aportar saciedad para evitar la ingesta excesiva de comida.