El alcalde de Añora critica un corte de agua "sin aviso previo" y considera que "sólo hay agua para dos meses"

El alcalde del municipio cordobés de Añora, Bartolomé Madrid, ha criticado este jueves un corte de agua "sin aviso previo" durante casi 12 horas, desde la tarde de este miércoles, por parte de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba SA (Emproacsa) y considera que "sólo hay agua para dos meses".

En una rueda de prensa, el regidor ha lamentado que "la Diputación lleva toda la mañana sin dar información oficial sobre la interrupción del suministro", al tiempo que ha subrayado que "es muy grave que no haya ni una sola explicación oficial, por mucho que sobre las 8,30 horas de este jueves haya vuelto el agua". El primer edil de Añora ha señalado que "la posibilidad de que en dos meses estemos sin agua es real si se tiene en cuenta el consumo actual y que a Sierra Boyera sólo le quedan poco más de cinco hectómetros cúbicos, de los cuales tres no se pueden distribuir, según los propios técnicos, por el bajo nivel del embalse; o sea, que con los consumos actuales al final del verano no habría agua".

En este sentido, Madrid ha dicho que "es momento de dejar de mirar este caso sin prismas políticos, porque estamos ante la cruda realidad a la que se enfrentan 79.000 personas". El alcalde, quien ha centrado la segunda parte de su comparecencia en el tema que ha motivado la convocatoria, ha expresado que "el panorama que se deduce del informe de plazos de Emproacsa para la conexión de la Colada con Sierra Boyera presenta una situación dramática", porque "en el embalse de Belmez no hay agua para tanto tiempo", ha reiterado. A ello ha sumado "las complicaciones que genera la conexión de La Colada, con expropiaciones, calidad del agua, desnivel", al tiempo que ha indicado que "Emproacsa afirma que las conexiones estarán en cuatro meses, pero ¿a partir de cuándo?, ¿cuándo irá el proyecto al Consejo de Ministros?". "El horizonte es desolador", ha apostillado.

LA APUESTA DE PUENTE NUEVO

Asimismo, el alcalde ha apuntado al embalse de Puente Nuevo, que es "por el que habían apostado los técnicos de la Confederación como la solución más viable", pero "todavía nadie ha explicado por qué se ha descartado Puente Nuevo, cuando una conexión de tres pantanos nos blindaría para siempre contra la sequía". Ante ello, el regidor ha apelado a "la unidad de acción" y ha pedido "una solución urgente de la Mancomunidad".

Madrid espera que entre este jueves y viernes "pueda haber una reunión para abordar el tema de forma contundente". "No pueden salir Esteban Morales y Ana Romero a mirar hacia la Junta otra vez: que si las conducciones, que si un plan de la Junta, que si los plazos", cuando "aquí ya no hay ideologías y esto es competencia clara del Gobierno central, porque estamos hablando de dos confederaciones hidrográficas implicadas, la del Guadiana y la del Guadalquivir", ha defendido el alcalde, agregando que "son precisamente sus técnicos los que llevan desde la primavera de 2021 anunciando la sequía, incluso está declarada la situación de sequía extrema desde el verano pasado".

De este modo, el alcalde ha demandado "más transparencia a Emproacsa, porque su informe sobre la conexión, teóricamente, debería haber estado a mediados de julio y hasta este miércoles no tuvimos acceso a él; y eso ocurrió porque lo solicitamos desde el grupo del PP en la Diputación". "Los ciudadanos deben saber a qué nos enfrentamos", ha reiterado.