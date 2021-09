Ainhoa Arteta sorprende a su marido anunciando su separación en los medios

Tiempos complicados para Ainhoa Arteta. La soprano se contagió de coronavirus en febrero y en abril incluso mostró en redes sociales un en el que se la podía ver en silla de ruedas en el aeropuerto de Barajas relatando que tenía inflamadas “las venas dentro de las rótulas de los huesos”. El reposo obligado de meses se vio agravado cuando en verano tuvo que ser ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a un cólico nefrítico cuyo pronóstico se agravó y terminó con Arteta en la UCI durante diez días. Más de un mes estuvo internada en el centro sanitario hispalense.

Pues bien, tampoco tiene el corazón sereno la cantante. En estos días la revista Semana ha anunciado su separación de su cuarto marido Matías Urrea. Según parece la relación de la pareja había tenido muchos altibajos hasta distanciarse en los últimos meses. Esta vez parece ser la definitiva.

Adelanta también esa publicación en exclusiva que Urrea y Arteta tienen pensado cerrar todos los trámites necesarios para formalizar el divorcio para después emitir un “comunicado conjunto” anunciando la separación.

El camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio. pic.twitter.com/htWwDZDahD — Ainhoa Arteta (@Ainhoarteta) September 4, 2021

Lo más singular es que, tal y como apunta Vanitatis, esta noticia ha sorprendido a los amigos de la soprano y el militar, y al propio Urrea, quien se ha enterado de esta determinación al ver la información en la revista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De hecho, Urrea confesó a Vanitatis: “Me ha pillado por sorpresa. Es algo que no me esperaba y prefiero no hacer declaraciones”. Tampoco parece saber nada de un acuerdo para lanzar un comunicado conjunto.

Urrea, quien dejara su carrera militar para convertirse en representante de la artista, y Arteta se casaron en junio de 2019 en un castillo en El Puerto de Santa María, Cádiz, junto a 300 invitados y numerosos fotógrafos.

La primera vez que pasó por el altar fue con 24 años con su novio de toda la vida de su ciudad natal, en Tolosa. En 1994 se enamoró y se casó con el cantante con el barítono estadounidense Dwyane Croft, con el que tuvo a su hija Sarah, en 2000. La pareja se casó en 1998 en el ayuntamiento de Nueva York en una ceremonia oficiada por Rudolph Giuliani. Tres años después de nacer su hija, se separaron. En 2005 conoció a su tercer marido, el jinete guipuzcoano Jesús Garmendia Echevarría, con quien tuvo a su segundo hijo llamado Íker. En 2013 se casaron casi en secreto para divorciarse en 2016.

Defensora de Plácido Domingo

Las últimas informaciones sobre Ainhoa Arteta se referían a su férrea defensa de Plácido Domingo. El pasado mes de junio, tras año y medio sin actuar en España, el barítono se enfrentaba a su público ofreciendo una gala a beneficio de Cruz Roja con una actuación que no dejó indiferente ni a detractores ni a defensores, entre estos últimos, la soprano Ainhoa Arteta.

"Fue una maravilla, yo me alegré muchísimo de que Plácido volviera y sobre todo de la reacción del público que fue estupenda. Hay que seguir adelante y ya sabéis mi opinión. Le he respetado desde el principio, sigo respetándole y sigo teniendo mi opinión particular y para mí seguirá siendo un hombre respetabilísimo y que en mi opinión va muy lejos de lo que se le acusó", aseguraba Ainhoa, para quien las críticas vertidas por Irene Montero sobre Plácido carecen de tanta relevancia para ella como su persona: "A mí esa señora tampoco me importa mucho".

También te puede interesar:

-Ainhoa Arteta, defensora de Plácido Domingo y detractora de Irene Montero: "A mí esa señora tampoco me importa mucho"

-Ainhoa Arteta, en 'Herrera en COPE'