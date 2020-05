Si eres de los que vas a asistir a misa ten en cuenta estas recomendaciones

Las misas en la fase 1 de la desescalada, en la que entran este lunes todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, deberán ser cortas, los asistentes tendrán que usar mascarillas con carácter general, no habrá contacto personal y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, tampoco habrá distribución de objeto, libros o folletos, no se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen y no habrá coros.