El Miércoles Santo en Córdoba resiste al frío y a la amenaza de lluvia

El Miércoles Santo en Córdoba estuvo marcado por la incertidumbre meteorológica, con una tarde fría y un cielo encapotado que amenazó con descargar en varias ocasiones. Sin embargo, las precipitaciones no llegaron a hacer acto de presencia, y las seis hermandades previstas pudieron realizar su estación de penitencia con normalidad, regalando una jornada de emoción y recogimiento a los cordobeses. El orden procesional lo abrió la Hermandad del Perdón, seguida por la Paz, el Calvario, la Misericordia, la Pasión y, cerrando la jornada, la Piedad. Uno de los momentos más emotivos del día se vivió con la Hermandad de la Paz y Esperanza, que rindió homenaje a Antonio Peligros, ex hermano mayor fallecido en 2024. La corporación del Miércoles Santo recordó su figura con cariño y respeto, en un gesto que no pasó desapercibido para los hermanos y devotos de la cofradía. La jornada también dejó espacio para las novedades patrimoniales. La Hermandad de la Piedad presentó como estreno una nueva imagen de Longinos, que se incorporó al paso del misterio, enriqueciendo aún más su iconografía y dotando de mayor expresividad la escena de la Crucifixión. A pesar del frío, las calles de Córdoba se llenaron de fieles que no quisieron perderse una de las jornadas más esperadas de la Semana Santa. Bandas, incienso y silencio se mezclaron en una tarde donde la fe y la pasión cofrade se impusieron al temor por el mal tiempo. La Semana Santa de Córdoba y su provincia se puede seguir en directo cada día en COPE Córdoba, desde las 19:00 hasta las 23:30 horas, con una programación especial que acerca a los oyentes todo lo que ocurre en las calles: salidas, recorridos, momentos históricos y la emoción de una tradición única. La mirada se centra ahora en el Jueves Santo, con la esperanza de que el cielo siga respetando los cortejos procesionales y la ciudad pueda seguir disfrutando de su Semana Santa en todo su esplendor.