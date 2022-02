VOX manifiesta que Córdoba "no puede permitirse que se ejecute el Presupuesto al 50%"

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, PaulaBadanelli, ha explicado que “lo prioritario ahora mismo es que este Gobierno garantice laejecución presupuestaria. Estos Presupuestos llegan tarde y mal y no podemos permitir quela ejecución de los mismos sea del cincuenta por ciento porque se vayan a aprobar en el mesde mayo,como mínimo”.Con respecto a la posición de VOX, Badanelli ha recordado que “este Grupo Municipal llevadesde junio pidiendo que se pongan a trabajar en el Presupuesto de 2022 y que se agilicenlos trámites. Hemos demostrado coherencia y la vamos a seguir demostrando, no nos vamosa oponer a este Presupuesto porque entendemos que Córdoba necesita que el dinero estéen la calle”.

Badanelli ha explicado que “VOX no va a ser un obstáculo para que se asfalten las calles,para que se arreglen los acerados o para que se empiece a mover la economía local.Evidentemente estos no son los Presupuestos de VOX, eso queremos dejarlo claro una vezmás, pero no vamos a oponernos a ellos dada la situación por la que pasa esta ciudad”.La portavoz municipal de VOX ha criticado que “el Gobierno del PP siga manteniendo lassubvenciones directas al mismo nivel que lo hacía el Gobierno de PSOE e Izquierda Unida.Desde luego este Grupo Municipal está en contra de que el dinero se dé por filias y aentidades afines al Gobierno de turno. Este Gobierno que se hace llamar del cambio,también sigue manteniendo en los mismos límites o más que el Gobierno anterior el gastosuperfluo, no es el Presupuesto de VOX con este tipo de inclusiones”.

Por último, Paula Badanelli ha recordado que “actualmente las exigencias de VOX alrespecto pasan por que cumplan lo prometido desde 2019. Parece que desde ese momentoha habido pequeños avances de este equipo de Gobierno, cuyo problema no parece que seala voluntad de hacer las cosas sino la falta de capacidad para hacerlas, una cosa es lo quedicen que van a hacer y otra es lo que hacen. A final de 2022, habrá que volver a valorar lagestión al respecto, pero lo que ha quedado claro que este es el último año de mandato yque en materia de gestión este Gobierno del PP ha fracasado”.