Vox exige que se cumplan los acuerdos con Policía y Bomberos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al gobierno local que cumpla lo acordado con Policía Local y Bomberos.

“El gobierno del PP vuelve a suspender en gestión y cumplimiento de compromisos, en esta ocasión con la Policía y los Bomberos. Si todos

los incumplimientos preocupan a Vox, este preocupa al extremo”, ha denunciado la portavoz de Vox en el ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli.

Vox hace referencia en primera instancia a las reformas en las instalaciones tanto de Policía como de Bomberos, una propuesta que el grupo municipal Vox solicitó, se incluyeran en los presupuestos. “Ya lo dijimos en el mes de febrero, era necesaria la remodelación de la sala de descanso de la comisaría de la avenida de los Custodios, es indigna y también es necesario mejorar la vigilancia en los accesos”, y ha añadido que “hay que adaptar, además, los vestuarios y los baños, sobre todo para mujeres, y que se mejore la sala de tiro”, ha matizado Badanelli.

Además la portavoz ha recordado que, “cuando Vox solicitó que se actuase y que se llevaran obras de reforma en Policía y Bomberos era porque era urgente y necesario. Si no se acometen las obras que Vox pidió y con las que el gobierno municipal se comprometió difícilmente van a poder desarrollar su trabajo en condiciones dignas, sobre todo, como ya dijimos en febrero, con la incorporación de mujeres, no van a tener ni un aseo ni un vestuario que se adapte a sus necesidades”.

Badanelli vuelve a recordar que “las promesas son para cumplirlas y los compromisos mucho más, vamos a ser muy deliberantes porque esto no es negociable ni discutible. Ahora también hay que mejorar, como ya solicitamos en su día, la limpieza exhaustiva de los vehículos policiales, que ha veces la llevan a cabo los propios agentes”.

Por último, la portavoz municipal de Vox ha recordado que también es necesario ponerse al día con la productividad y los fines de semana, que se cobre en tiempo y forma y que este problema no sea “algo tan habitual que se acabe convirtiendo en una norma, en la forma de trabajar de este gobierno municipal. Se acaba cogiendo las malas costumbres de los gobierno anteriores y no se da respuesta a las demandas de los Policías y Bomberos al respecto, no se pude dejar pasar”.