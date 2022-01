Los bomberos de Córdoba apagan un incendio en el centro tras retirar los veladores que impedían su acceso

En la tarde de ayer, los bomberos de Córdoba tuvieron que intervenir en el incendio de la cocina de un restaurante en la Plaza de los Carillos. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y la rápida intervención del SEIS evitó que el fuego afectase a otras zonas del local o los edificios colindantes.

Sin embargo, lo más llamativo de esta actuación es el vídeo que publicaban los propios bomberos, donde se apreciaba como tenían que reitar las mesas de un local de hostelería ubicado en la esquina de la calle Cruz Conde y la Plaza de Chirinos.

Intervenimos en el incendio de un local de hostelería en la Plaza Carrillos con C/ Osario. Solo hay que lamentar daño materiales. Extinguimos y extraemos el humo del interior del local. pic.twitter.com/ndxlfIwZdD

Un vídeo que ha provocado las críticas de los usuarios de redes sociales que lamentaban el pequeño retraso de los bomberos para poder llegar al lugar del suceso

Viendo este video… me surge la pregunta de…¿Que pasaría si el incendio fuera en la c/La Plata, Zona San Miguel…? ¿Por qué el @ayuncordoba_es@ppcordobayto@s_fuentesl sigue sin aplicar la normativa de veladores? Hasta que no ocurra una desgracia, no tomaran medidas. https://t.co/18nnmlDeJw