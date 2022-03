Smith pide elecciones en Andalucía en la inauguración de la sede de Vox en Córdoba

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que convoque elecciones en la región porque quieren "darle la voz a los andaluces, cambiar las políticas del gobierno (regional), empezar a gastar en lo importante y reducir el gasto político innecesario". "Juanma, aprende de Mañueco, va a empezar a mejorar Castilla y León porque Vox ya está en el gobierno. Dale una oportunidad a Andalucía, déjanos pasar y no te preocupes, también reconoceremos que hiciste alguna cosa bien", ha señalado Smith en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la nueva sede de Vox en Córdoba. "Juanma, no te retrases, llama a Mañueco, que me hizo caso una vez y yo te lo pido, date prisa, convoca elecciones", ha añadido en la misma línea.





Hay que cambiar la dinámica de la política en España y pasar de la España de la subvención, de la paguita y del chiringuito, a la España de la inversión, del trabajador, del autónomo y del empresario.



Es la hora de los españoles.

Juanma, convoca elecciones YA! pic.twitter.com/NQSHHzQaBb — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 26, 2022





Preguntado por los cambios en la estructura orgánica de Vox, Smith ha apuntado que son un partido "en permanente cambio y evolución", y su estructura "se va a adaptando" al momento, ya que "no es lo mismo cuando comienzas, que cuando estás en la oposición, que cuando ya empiezas a prepararte para el gobierno".









Así pues, los cambios se harán siempre en esa línea, "para lograr posicionar a los mejores en los puestos de máxima responsabilidad, para tirar del carro con más fuerza y llegar más lejos". Smith ha insistido en que hay que cambiar la dinámica de la política en España y "pasar de la España de la subvención, de la paguita, del chiringuito, a la España de la inversión, del trabajo, del autónomo, del empresario, del que crea riqueza", porque "estos políticos profesionales" que ha habido hasta ahora en los gobiernos central y autonómicos "sólo han entendido un lenguaje, el de que cada vez hay que pagar más impuestos para que ellos, sus sindicatos paniaguados, sus patronales y sus partidos políticos vivan bien". No obstante, la inauguración de esta sede en Córdoba supone "un empujón, el momento en el que redoblamos los esfuerzos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales".

"Vox ya no está para seguir denunciando lo que ha pasado, Vox está ya para tomar las riendas del Gobierno de España, de los gobiernos autonómicos y empezar a transformar la política", ha añadido. Smith ha lamentado el hecho de que entre un 30 y 40% de la población activa de la provincia esté en paro, así como la "falta de infraestructuras" y de "políticas de Estado" para Córdoba y el resto de Andalucía para posicionar productos agrícolas en el exterior o hacer un plan hidrológico nacional que traiga "el agua tan necesaria" para el campo.