Salvador Fuentes: "Volveremos a FITUR de la mano del Ayuntamiento de Córdoba, la experiencia pasada fue todo un éxito"

El agua, la energía y la conectividad siguen siendo los tres ejes principales en torno a los que gira la gestión del gobierno popular en la Diputación, según indica su presidente, Salvador Fuentes. Atiende a COPE para desgranar los asuntos que más preocupan a la institución provincial en vísperas de que culmine el año:

- 22 millones de euros de inversión en la última modificación de crédito para taponar esas 300 incidencias de agua en tuberías y mejorar las conducciones en el sur y en el norte de la provincia. Son proyectos burocráticamente complejos, farragosos. ¿Cree usted que podrán estar terminados antes de que termine el mandato?

-Absolutamente. Son dos fases, de casi 24 kilómetros de un gran corredor de agua, con una tubería de un metro de diámetro que estaba dando problemas. Son infraestructuras muy antiguas, y como no dan votos, nadie ha reparado en ellas. Ahora que llueve, no se nos puede olvidar lo que hemos padecido con el agua. El pantano de Iznájar ahora nos preocupa, se abastece a 250.000 personas con esa arteria que ahora vamos a arreglar para que no incida en cortes de agua.

-Desde el Partido Socialista han criticado que no haya más dotación monetaria para potabilizar el agua del norte, del pantano de La Colada.

-Nosotros hemos terminado todas las actuaciones que estaban previstas en Sierra Boyera y en La Colada. La primera piedra para las obras de la conexión definitiva entre los dos pantanos es inminente. Todo con cargo a la Junta de Andalucía. Ahora estamos concertando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una obra para agrandar la potabilizadora de Sierra Boyera con una inversión de ocho millones de euros, que sea capaz de tratar todo tipo de aguas. También nos vamos a reunir con el presidente de la Confederación del Guadiana para intentar regenerar las aguas de La Colada, aprovechando las últimas lluvias y las infraestructuras de ultrasonidos. Con todo esto, la garantía de agua en la zona norte estaría garantizada para el resto de los tiempos.

-También hay que empezar a instalar ese contenedor gris al que obliga la ley. Las tasas de Epremasa han subido este año un 40%, entre otras cosas por ese impuesto estatal al vertedero que entró en vigor este año. Ahora, el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido a la Junta que revierta ese dinero a los ayuntamiento cuando lo vuelque Hacienda. Esta afirmación llega, precisamente, cuando la Junta ya estaba anunciando líneas de subvenciones para proyectos de sostenibilidad con ese dinero. ¿Cuál es su valoración?

-Es la reivindicación de todos los alcaldes. Yo creo que está bien planteado. En ese periodo de indecisión, la Junta ha revertido el dinero en un plan de inversiones. Pero creo que es más racional y más justo que devuelva lo que cada ayuntamiento está recaudando en tasas en las propias arcas consistoriales.

- En ese caso, ¿se podrían bajar las tasas de los residuos que se imprimen sobre el ciudadano?

-Digo con la basura lo que digo con el agua: hay que pagarla. La subida de tasas que hicimos era necesaria y justas. Teníamos una empresa en quiebra. Pero sí que tenemos que ser mejores gestores. Las tasas se tienen que incrementar en la misma medida que aumentan los costes del servicio, aunque en el PP no somos de subir impuestos. Con la instalación de este quinto contenedor, tendremos una subida de costes en frecuencia de camiones, por ejemplo. En 2025 subiremos las tasas de manera proporcional, no como el año pasado, que fue una subida de choque.

-La Diputación también hará una inversión de 500.000 euros para eliminar el amianto de los edificio públicos. ¿Se han hecho actuaciones en este sentido antes?

-Nunca. La Diputación no había tenido antes esa sensibilidad con los Ayuntamientos. Vamos a invertir esos 500.000 euros para estudiar dónde está ese amianto. En el caso de que tengamos que retirarlo de un colegio, un ayuntamiento o una asociación de vecinos, también echaremos una mano. Hay que restaurar y rehabilitar espacios para acabar con el amianto en el menor tiempo posible.

-¿Cómo se plantea Fitur este año? ¿Volverá a ir la provincia de la mano del Ayuntamiento de Córdoba?

-Sin duda. Nos fue muy bien el año pasado. Se han hecho actuaciones de mejora de espacios que trasladamos el año pasado a la Consejería. Tenemos que ir juntos, pero no revueltos. No podemos ir a una feria como FITUR creyendo que eres un verso suelto y que la gente va a pensar en ti, porque no va a ocurrir. Vamos con el lema "Sabor a Andalucía", que ayudará a la gente a que nos identifique rápidamente. En Córdoba, la figura de Julio Romero de Torres será esencial este año para llamar la atención en una selva enorme donde se mueven muchos negocios. Debemos buscar un turismo de calidad y no morir de éxito, como sí ha ocurrido en otros lugares.

-La Diputación ha pedido a Interior que no recorte en seguridad, en puestos de la Guardia Civil. ¿Os preocupa la seguridad de la provincia?

-Por supuesto. Nuestros Guardias Civiles, además, necesitan un lugar digno en el que vivir. Vamos este año a abrir una nueva línea de ayudas para rehabilitar las casas cuartel.

-Los presupuestos se están negociando ya y la previsión, o al menos la intención, es que se puedan aprobar en enero. Ya ha manifestado en otra ocasión que va a negociar con todos los grupos políticos, pero el año pasado la llave la tuvo el partido socialista. ¿Os han transmitido ya cuáles serían sus propuestas para poder sacarlo adelante?

-Queremos sacar un presupuesto consensuado con todos, donde la base sea el sentido común, que es el 90% de la institución, el 5% son banderitas. La idea es preguntar a los alcaldes y alcaldesas para ver qué necesitan.

¿Qué mejoraría el año que viene en su gestión?

-La ejecución del presupuesto. Tenemos que ser más ágiles y para eso también necesitamos un refuerzo de personal, sobre todo en departamentos que producen proyectos y experiencia. No me sirve de nada presumir de grandes obras si luego no las puedo llevar a cabo, y estoy supervisando personalmente todos los proyectos que considero más importantes.