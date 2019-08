Salvador Fuentes responde al PSOE: "Los datos de las licencias atascadas me las da un funcionario y son 3000"

La pasada semana se hacían públicas cinco nuevas medidas para paliar el “atascamiento”, en palabras del gerente de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes, de las licencias sin resolver que había en el Ayuntamiento, y que se sumarían al Plan de Choque ya previsto. En total, 3000 licencias, de las que 2000 correspondían a viviendas.

Días después, el Grupo Municipal Socialista, a través de su concejal José Antonio Romero, pedía una certificación oficial del número de licencias sin tramitar en la Gerencia de Urbanismo, alegando falta de seriedad en las formas y de especificación en torno a cuántas de ellas eran licencias urbanísticas y cuántas declaraciones responsables. Además, también pidieron conocer con exactitud en qué consistía el Plan de Choque anunciado por el nuevo Gobierno y avisaron de que "las leyes estaban para cumplirlas y no para cambiarlas de forma unilateral".

Ante esta situación, Salvador Fuentes ha contestado al PSOE reafirmando las cifras: hay 3000 expedientes esperando a ser resueltos en la Gerencia. También ha insistido en que la situación de las licencias durante el mandato socialista era un “clamor popular”, nada que no supiera ya el PSOE. "El hecho de que el Partido Socialista pida ahora las cifras me parece una irresponsabilidad. ¿Qué quiere la alcaldesa que le diga? ¿Lo que ella no ha hecho en cuatro años?", ha concluído.

Vox se suma a las críticas

Sin embargo, no solo el PSOE ha criticado este plan. También lo ha hecho VOX, que considera que los datos reales solo los puede ofrecer una auditoria externa.

Por último, también han criticado que el cogobierno de PP y Ciudadanos busque, según ha dicho, "hacerse la foto con las 23 medidas de los 100 primeros días que prometieron y que quieren llevar a cabo con una urgencia que puede volverse en contra".