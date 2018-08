Salvador Fuentes denuncia la incertidumbre existente con el proyecto del Metrotren

Como afirma el viceportavoz del Partido Popular, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo anunció que para septiembre ya estaría listo el Metrotren y nada se sabe a 31 de agosto sobre la frecuencia, el precio del billete, los aparcamientos low cost en El Higuerón y Alcolea o las dos estaciones pendientes. Fuentes ha mostrado su malestar con la política de Ambrosio en la cuestión, ya que antes insistía en poner en marcha el proyecto y ahora se demoran los plazos.

Para Salvador Fuentes, también es necesario tener en cuenta el Plan de Movilidad, que se supone que existe pero que parece ser fantasma o estar en un cajón. El popular afirma que sin este plan no se puede anunciar nada, ya que afecta al autobús, al coche y a la movilidad integral de la ciudad en general, y no se puede hablar de un plan que no existe.