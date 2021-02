El riesgo añadido a que se te empañen las gafas por la mascarilla: "Es muy común"

Desde que comenzase la pandemia, las mascarillas se han convertido en un elemento básico en nuestra vida. De tela, homologadas, quirúrgicas, FFP2, independientemente de cual utilices, todas conllevan una serie de inconvenientes como la dificultad para hablar y respirar de forma correcta, el dolor de orejas por las gomas, el maskacné o el vaho en los cristales de las gafas.

Y es que, para todos aquellos que utilizan gafas, ya sea de vista o de sol, parece casi incompatible llevarlas con las mascarillas porque, continuamente, los cristales se empañan y es imposible ver.

Desde que es obligatorio el uso de las mascarillas, son muchos los productos que las ópticas han vendido para evitar que el vaho empañe los cristales. Sin embargo, un experto ha alertado del riesgo que implica que se nos empañen las gafas.

Según ha explicado John Volckens, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Colorado, en el Wall Street Journal, si a alguien se le empañan las gafas significa que el aire “se escapa por la parte superior de la mascarilla, por el puente de la nariz”. Es decir, que la mascarilla no esta ajustada correctamente al rostro.

Son cada vez más los especialistas que señalan que lo realmente importante no es qué mascarilla se utiliza, sino que ésta se ajuste perfectamente a la cara para que no pueda pasar el aire por ningún hueco.

Me preguntaban en IG que cómo uso �� para que no se me empañen las ��. No uso nada en las gafas, el "truco" es que no haya fugas en la mascarilla. Prueba ajustar bien el clip nasal. Yo, por ejemplo, no puedo usar quirúrgica porque me empañan y no veo nada��voy con las MO y/o FFP2 pic.twitter.com/syr5Ark9Cc