Rafael Barón: "La tasa turística, si sirve para mantener la tradición de Los Patios, bienvenida sea"

Córdoba está a punto de volver a vestirse de gala. La Fiesta de Los Patios se prepara ya y hoy se ha conocido la lista provisional de los que han sido admitidos a concurso - que, previsiblemente, serán los mismos que entren en la lista definitiva. En total, 52 patios- uno menos que el año pasado-, al descartarse este por no cumplir los estándares de calidad. Una tradición centenaria, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que siente que se muere con el paso del tiempo. No hay relevo generacional y no por falta de ganas, sí por falta de dinero. La vivienda es cada vez más inaccesible para unos jóvenes cordobeses que tendrían que convertirse en los futuros cuidadores de esos patios.

-Qué cosas nuevas vamos a ver este año

-Van a ser 23 patios en la modalidad de arquitectura antigua, 20 en arquitectura moderna, y 9 en patios singulares. Participa uno menos que el año pasado, y esta será la tónica habitual. Cada vez habrá menos patios si no se toman medidas urgentes. Lo que está ocurriendo es que las personas mayores no se quieren hacer ya cargo y otras van falleciendo, los hijos, en la mayoría de los casos, no se quieren hacer cargo. Llevamos años hablando con el Ayuntamiento para ver cuál es la fórmula correcta, se está avanzando, pero queda mucho por hacer. Sobre todo, es importante iniciar una labor pedagógica dirigida a los jóvenes.

-¿Podría matizar esas "mejoras necesarias"?

-Es difícil. El problema está en la vivienda, hoy la gente joven no puede acceder a una vivienda, los precios son altísimos. Especialmente en el Casco Histórico, las casas se están convirtiendo en apartamentos turísticos y se está perdiendo habitabilidad. Casas con patio y terrenos más grandes son, además, más caras. Las administraciones tendrían que crear viviendas comunitarias en las que el patio sea el eje vertebrador. Hacen falta alquileres económicos. Eso lo hacía Vimcorsa y algunas de esas viviendas incluso participan en el concurso, pero esas ayudas deberían ampliarse. Hacer obras de rehabilitación y poder mantener esto en el tiempo.

-La borrasca Nelson ha sido bastante intensa. ¿Le ha venido bien a las flores?

-Nos ha venido muy bien. Es cierto que los patios, al ser espacios más reducidos, si la lluvia es muy constante en el tiempo, puede generar algún problema en alguna planta concreta. Pero ha refrescado el ambiente y va a crear un efecto muy importante de floración. Lo esencial es que ahora no entre un calor muy fuerte, porque eso va a generar una reacción de las plantas y van a florecer muy pronto.

-El calor, precisamente, abrió el debate del cambio de fecha para esta fiesta. ¿Creéis que va a ser una realidad a corto plazo?

-Sí, nosotros fuimos quienes pusimos esa opción encima de la mesa. Para este año ya no ha podido ser, pero nosotros observamos que las flores, en los últimos tiempos, florecen mucho antes por la falta de frío. Adelantar las fechas es muy complicado de todas formas, porque mayo está repleto en Córdoba, ¿cuál quitas para poner otra? Para ese tipo de cosas, los funcionarios pueden coordinarlo mejor que nosotros. Ellos tendrán que poner una solución y nosotros nos acogeremos a lo que nos digan. Nosotros damos nuestra opinión, pero el Ayuntamiento es que tiene que barajar si compensa o no. Nosotros seguiremos cuando nuestros patios, con la naturaleza, es muy difícil competir.

-La llegada de vuelos comerciales a Córdoba también ha abierto otro debate: el de la tasa turística. Los Patios, sin duda, son uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad. ¿Cuál es vuestra postura?

-Yo creo que las tasas, en general, no son ni buenas ni malas. Todo depende de en qué se empleen. Si la tasa va a ayudar a solucionar el problema del relevo generacional, adquiriendo nuevos inmuebles, dando ayudas para la compra... Sería fenomenal. No creo que los turistas, que ya cuando vienen están dispuestos a gastarse el dinero, cambien de decisión y deje de venir por esa tasa, no lo creo honestamente. Esa tasa turística tendría que ayudar a las personas que hacen que el turismo venga a la ciudad.

