Querer y no poder: el futuro del campo cordobés para los jóvenes "si nadie actúa"

"Soy muy peleona. La gente del campo es así. Queremos ser positivos, pero ahora, por primera vez, no conseguimos ver la luz ni el futuro en este sector". Piluca Cano ha dedicado su vida a la tierra. Su padre lo hizo así, ella le siguió y su hijo, que tiene veintitrés años "se pasa catorce horas al día subido a un tractor desde que tiene dieciséis años", cuenta a COPE.

"No quiero transmitirle pesimismo, pero tengo que ser sincera con él. Mi hijo quiere dedicarse a esto, va siempre a mi lado. Su abuelo se dedicó a esto y su padre y yo, con suerte, también lo hemos podido hacer. A él le he dicho que el futuro que le espera será mucho más duro, que necesitará trabajar el triple para ganar lo que nosotros podemos ganar hoy. Mi hija, más pequeña, ya ha tirado la toalla", relata tras una conversación larga y tendida en la que ha repasado una por una las dificultades a las que se enfrenta hoy para sacar adelante su negocio. Todo, mientras se oye el pico de fondo: "Me pillas en el campo, pero te atiendo sin problema", se excusa poco antes de iniciar el relato de su historia.

Los motivos

A su cargo, Pilar Cano tiene a una decena de trabajadores. Es la capataz de una empresa de servicios que se dedica a preparación del suelo, abonado y tala, también venden productos fitosanitarios, aunque su actividad principal es la plantación mecanizada para sujetar, por ejemplo, el olivar en seto. Ha trabado a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, pero se ha movido por otras zonas como Jaén, Granada, e incluso Portugal, "aunque hace casi diez años que ya no salimos fuera de las fronteras españolas". Avisa de asuntos complejos como la ley general de cotización a la que están sometidos los agricultores a la hora de dar de alta a sus empleados. Explica que esta ley no le permite darlos de baja "si vienen 10 días de lluvia" y poder volver a darlos de alta en el mismo mes. Demanda, en esta tesitura, una ley que se ajuste a la idiosincrasia del campo.

En el día en que se cumple un mes desde que se iniciaron las movilizaciones masivas de agricultores y ganaderos en la provincia de Córdoba, los asuntos clave que les han llevado a salir a las carreteras con los tractores en una especie de unión espontánea de trabajadores siguen siendo los mismos: la disminución de la burocracia, la rebaja de las exigencias de la nueva PAC, el compromiso de no eliminar la rebaja de impuestos al gasóleo, el cumplimiento de la ley de precios (no vender a pérdidas) y de la ley fitosanitaria o grandes reformas de la gestión del agua, entre otros muchos. "Hemos entendido que el dinero de Europa es para modernizar el campo, hay gente, no obstante, que no lo entiende. Esto está cambiando, se acaba el trabajo tradicional, el cooperativismo. Los nuevos agricultores sí ven el campo como negocio, pero todavía hay quien romantiza esto".

Primera vez que los agricultores se desvinculan de las asociaciones agrarias mayoritarias

La mecha se prendió en Francia y ha corrido como la pólvora en el resto de Europa. En poco tiempo llegó también a España. La novedad era que, por primera vez, no obedecía a la llamada de las asociaciones agrarias mayoritarias ASAJA, COAG y UPA, que rápidamente se desvincularon de unas manifestaciones que se habían gestado a través de redes sociales y WhatsApp y que llamaban a replicar a los vecinos europeos con poco tiempo de margen, sin autorización, en muchos de los casos, de las instituciones - que también tuvieron que reaccionar a contrarreloj y que han dejado imágenes inéditas de enfrentamientos entre policía y trabajadores en plena calle-.

"Nosotros no somos su fuente de ingresos, es el Estado, que le paga una cantidad mucho más elevada de lo que le pagamos nosotros en la cuota. Al final, es morder la mano de quien te da de comer. Eso no has llevado a que, desde hace mucho tiempo, hayamos continuado estando bajo su paraguas, aunque no confiábamos en ellos. Hay muchísimas ayudas, subvenciones y trámites que tienen que pasar por ellos. Las asociaciones eran nuestras únicas interlocutoras con las instituciones. Sin ellas no hacen eso por nosotros, ¿quién lo va a hacer?". Así sentencia Piluca la razón esencial para haberse desvinculado de estas asociaciones que, en el transcurso de un mes de movilizaciones, solo han convocado en la provincia una manifestación.