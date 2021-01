El PSOE espera que la Junta explique por qué se ofreció vacunarse a alcaldes fuera de la lista

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha instado este martes a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a "que explique" cómo y por qué se ofreció a tres alcaldes de la provincia, dos de ellos del PSOE, que se vacunasen contra el Covid-19 con dosis sobrantes tras ser vacunados residentes y trabajadores de las residencias de mayores de Torrecampo, Alcaracejos y El Guijo.

En rueda de prensa, Ruiz ha dicho que espera saber qué protocolo se ha aplicado para ello, dado que dichos alcaldes no estaban "en ninguna lista" para ser vacunados en esta primera fase de vacunación contra el coronavirus y, a pesar de ello, según ha insistido, fueron los sanitarios encargados de vacunar a ancianos y trabajadores de las residencias los que les pidieron que se vacunaran con las dosis sobrantes pues, en caso contrario, éstas se desecharían.

Es más, el líder de los socialistas cordobeses ha preguntado cómo es que también han sido vacunados cinco trabajadores del Ayuntamiento de Santa Eufemia, localidad que, como las otras tres, se sitúa en el Distrito Sanitario Norte, en la comarca de Los Pedroches, e igualmente se les pusieron a petición de los sanitarios y para no desechar dosis sobrantes, tras vacunar primero a los residentes y trabajadores de la residencia de mayores del municipio.

Para Antonio Ruiz, está claro que la vacunación de los alcaldes y de estos empleados municipales fue "un error, obviamente, porque no se puede vacunar a nadie que no esté en la lista de prioridades que se ha establecido".

Por eso, el secretario general del PSOE de Córdoba, quien ha recordado que su partido ha abierto expediente "con suspensión cautelar de militancia" a la alcaldesa de Torrecampo, la socialista Paqui Alamillo, y que se resolverá en función de las circunstancias en las que se vacunó, ha insistido en preguntar a la Consejería de Salud "cómo es posible, cuál es el protocolo" que se se ha seguido y "cómo se han realizado esas vacunaciones, además en un distrito sanitario concreto de la provincia".

En este sentido, Ruiz, quien ha aclarado que el PSOE no puede abrir expediente también al alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, al no ser éste militante del PSOE, aunque encabezase la candidatura socialista, igualmente quiere saber de qué modo se han venido haciendo las vacunaciones, como "para que sobren vacunas y se les ofrezcan a alcaldes, a funcionarios y cualquier miembro, por ejemplo, de esas residencias".

"Eso no puede pasar --ha subrayado--, y ante eso la Consejería debería dar explicaciones de por qué se ha hecho así", dado que "esos alcaldes no estaban en ninguna lista, no estaban citados para ser vacunados, ni ellos ni otras personas que parece que se han vacunado", y a quienes se les "ha propuesto que fuesen a vacunarse, porque sino habría un número de vacunas que se iban a deshechar, y eso --ha reiterado-- no puede pasar", y por ello "la Consejería debería dar alguna explicación".