El PSOE de Córdoba afirma que la prioridad del partido son los ayuntamientos

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha afirmado que “la prioridad del partido son los ayuntamientos porque es la administración más cercana a la ciudadanía, donde los y las socialistas somos el primer eslabón para procurar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

Ruiz, que ha realizando un balance de los dos años de mandato de los ayuntamientos, ha afirmado que “nuestros 43 alcaldes y alcaldesas son los que afrontan los problemas de sus vecinos y vecinas desde la primera línea, atendiendo sus necesidades y demandas cara a cara, haciendo cada día un gran esfuerzo por dotar de infraestructuras a nuestros municipios, por prestar servicios públicos de calidad incluso excediendo nuestras propias competencias y generar empleo, haciendo que la gente, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos servicios”.

“La pandemia del Covid-19 ha demostrado como nunca el valor de los consistorios como primera trinchera de combate frente al virus y para dar respuesta a la ciudadanía, ha sido un momento en el que los alcaldes, alcaldesas y también los concejales y concejalas han demostrado su compromiso real con la ciudadanía”, ha destacado el dirigente socialista.

En este sentido, Antonio Ruiz ha expresado el reconocimiento de la dirección provincial del PSOE a todos los alcaldes y alcaldesas y a los más de 400 ediles socialistas “por el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que cada día hacen por defender a sus vecinos y vecinas, por, a pesar de las dificultades, mantener vivos sus municipios y por ser un referente para todos” “Han sido los ayuntamientos los que han estado al pie del cañón, gestionando y coordinando las labores de desinfección en sus calles, ofreciendo ayudas a los autónomos y empresas locales, creando bonos de consumo para el comercio local, comprando material informático para los niños y niñas que no disponían de ordenadores para seguir las clases on-line, sufragando con fondos propios las desinfecciones en los colegios y asumiendo competencias que no les correspondían porque la Junta no cumplía”, ha afirmado Ruiz, que ha añadido que se ha tratado de “suplir la inacción, el abandono y la pasividad de la Junta de Andalucía”. Según Ruiz, “el Gobierno de Moreno Bonilla no solo no ha asumido su responsabilidad y sus competencias, sino que además ha negado a los alcaldes y alcaldesas el pan y la sal, los ha dejado abandonados a su suerte”.

Igualmente, ha criticado que el Gobierno andaluz no cree en el municipalismo y ha recordado que “los ayuntamientos de Córdoba perdieron en aquel famoso Plan Aire-Humo 12 millones de euros con respecto a lo que les correspondió en el último gobierno del PSOE, han dejado sin ejecutar 900 millones de euros en políticas activas de empleo en el pasado ejercicio y más de 700 millones este año y son incapaces de reactivar los planes de empleo municipales”.

“Afortunadamente, los ayuntamientos de la provincia han contado con el apoyo de la Diputación provincial, con la puesta en marcha del Plan Córdoba 10, del Plan Más Provincia y del Plan Córdoba 15, ha servido para que los consistorios hayan recibido en cuestión de meses 40 millones de euros extras que podrán invertir en aquello que consideren oportuno para hacer frente a las consecuencias de la pandemia”, ha explicado, al tiempo que ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un escudo social sin precedentes, sin el que muchas familias lo habrían pasado realmente mal desde el estallido de la pandemia”.

Por último, el secretario general del PSOE de Córdoba ha señalado que “una vez cruzado el ecuador del mandato, los socialistas de Córdoba nos ponemos a trabajar ya en las próximas elecciones municipales para afianzar la confianza que la ciudadanía depositó en nosotros y para ganar esa confianza en aquellos municipios donde no gobernamos para que en 2023 el PSOE mejore los resultados y logremos un mayor número de alcaldías”.