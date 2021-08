La primera ola de calor sufrida en Córdoba desde 2018 podría elevar el mercurio hasta los 47 grados

En Córdoba convivimos con naturalidad con las elevadas temperaturas, pero lo que llega a partir del jueves 12 de agosto no va a ser normal. Un bochorno del que ni la sombra protege y que casi impela a refugiarse en el aire acondicionado durante las horas centrales del día... y también de noche. Miguel Muñoz, meteorólogo del Colectivo Meteofreak, aclara algunos términos en COPE.

-¿Qué es una ola de calor? ¿Qué se tiene que cumplir para que se pueda hablar de ola de calor?

-Tienen que darse unos parámetros concretos y la agencia estatal de meteorología así lo establece. Han de darse un diez por ciento de estaciones que superen un determinado umbral de temperatura máxima diaria durante tres días seguidos cogida de una serie histórica. En Córdoba, por ejemplo, se han de superar los 41,6 grados durante esos tres días seguidos para que se considere una ola de calor.

-Es la primera ola de calor de la temporada en Córdoba, ¿no?

-Hemos pasado de 40 grados en julio e incluso de 42, pero no hemos rebasado los 41,6 durante tres días seguidos. Desde 2018 no hemos sufrido ninguna ola de calor en la ciudad, aunque julio de 2020 fue el más caluroso de la historia en Córdoba sin haber cumplido con ese requisito.

PREVISIÓN | Llega la primera ola de calor del verano. Máximas por encima de 40 °C desde este miércoles. Mínimas muy elevadas para final de semana. Regresa el calor extremo a toda la provincia. https://t.co/bY9YMFNJHN — Colectivo Meteofreak (@Colectivo_Meteo) August 9, 2021

-Lo que nos espera va a ser tremendo

-La llegada de la dorsal norteafricana que se coloca en un sitio en el sur que nos suena mucho nos va a hacer estar varios días muy por encima de las temperaturas normales nos va a acercar a los 46 o 47 grados si no hay ningún factor que lo impida. Podría ser que la calima o el polvo en suspensión rebaje algo las previsiones. Esta vez el viento parece que no va a dar algo de juego como el año pasado. El pico va a llegar el viernes y sábado, que es posible que lleguemos a temperaturas históricas.

-¿Esto es normal o es un episodio que refleja el calentamiento global?

-Estas llegadas de masas de aire norteafricano son normales en verano, lo que no viene siendo tan habitual es la fuerza que trae ese aire aquí. No es lógico que la masa de aire que llegue 31 o 32 grados a 1.500 metros de altitud. Ya llegó el mes pasado, pero a Murcia. Si la masa de aire llega a una posición clásica, más centrada, en la Península vamos a tener veranos peligrosos con temperaturas demasiado altas. Esas masas de temperaturas tan altas no han existido antes y llevamos años observando que llegan con demasiada facilidad.

-Y de noche, ¿tendremos algo de consuelo?

-Desgraciadamente, este episodio también va a repercutir en las mínimas, que van a ser bastante altas. De hecho, las temperaturas se registran en el aeropuerto, que está menos caldeado que la ciudad. No me extrañaría que en la ciudad no se baje de noche de 27 o 28 grados. Vamos a tener que tirar de aire acondicionado porque no va a refrescar. Si nos quedamos fuera de la ciudad, sí notaremos algo la bajada. Será complicado dormir los próximos días.