Por qué ejercitar la memoria es fundamental para avanzar en los estudios

Mucho se ha criticado el estudio nemotécnico y no pocos chicos se lamentan de tener que estudiar para un examen. Hemos pasado de un sistema de estudio fundamentalmente memorístico a un sistema de aprender haciendo. Hoy se habla más de competencias, trabajo colaborativo, el juego como herramienta de aprendizaje… No pocos son los que afirman que no tiene sentido estudiar de memoria cuando todo está en Internet.

Para el profesor José Carlos Aranda "la memoria es una facultad esencial en el funcionamiento de nuestra mente". También asegura que "somos lo que hacemos y el esfuerzo por almacenar y recuperar datos será importante a lo largo de la vida". Cuando alguien critica el esfuerzo necesario para memorizar, está menospreciando una herramienta necesaria en nuestro día a día. Hoy o bien buscamos todo por internet, anotamos en agenda todo aquello que tenemos pendiente o recurrimos a las notas.

Nadie cuestiona la importancia del ejercicio físico, porque vivimos en una cultura en la que la imagen y la salud están muy bien consideradas. Nadie se cuestiona la importancia de correr en clase de Educación Física aunque sea dándole vueltas a un campo de juego para no llegar a ninguna parte.

La sociedad aprecia el valor del esfuerzo como camino hacia el fortalecimiento de los músculos, el incremento de la resistencia o la oxigenación necesaria de nuestro cerebro. En cambio, cuando hablamos del esfuerzo por memorizar, se cuestionan los beneficios que aporta el esfuerzo en sí mismo con independencia de si los datos van o no a sernos útiles en el futuro.

De la misma forma que el esfuerzo físico modela nuestro cuerpo, el esfuerzo intelectual modela nuestro cerebro

Tal vez el problema radique en que no sepamos estudiar ni tampoco enseñamos de manera adecuada en esta materia. Cuando el estudiante se enfrenta a mucho temario y necesita memorizarlo en poco tiempo, la tarea se convierte en una misión imposible. Aunque existen algunas recomendaciones de cómo conseguirlo.

Eleanor Maquire (University Colege, London) demostró cómo el esfuerzo realizado por los aspirantes a taxistas en Londres producía un recrecimiento en el hipotálamo de más del 20%. De la misma forma que el esfuerzo físico modela nuestro cuerpo, el esfuerzo intelectual modela nuestro cerebro. Se trata de desarrollar al máximo las potencias de que disponemos dentro de nuestras capacidades. Y, ¿no es esto lo que pretendemos cuando educamos?

Trabajar la memoria resulta una magnífica terapia para prevenir enfermedades degenerativas como el alzheimer

La memoria a corto plazo nos sirve para maniobras inmediatas, la memoria a largo plazo nos permite recuperar la información que necesitamos y posibilita la toma de decisiones con rapidez. ¿Te imaginas a un médico que tuviera que comprobar en Internet todos los síntomas antes de diagnosticar a un enfermo? ¿Cuántos enfermos podría atender en una consulta? Es solo un ejemplo pero resulta muy gráfico. La información almacenada y operativa en su cerebro le permite discriminar adecuadamente los síntomas para poder realizar un diagnóstico certero. Una vez desarrollada la capacidad, empleémosla para aquello que necesitamos.

No debemos olvidar la memoria ni dejar de trabajarla a lo largo de la vida. Está demostrado, por ejemplo, que resulta una magnífica terapia en la prevención de enfermedades degenerativas como el alzheimer. En definitiva, somos lo que hacemos y nuestro cerebro no es sino un reflejo de nuestros hábitos.