IU y Podemos denuncian que Ciudadanos contrató a la empresa en la que trabajó Arrimadas

IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado que la portavoz de Ciudadanos, y primera teniente de alcalde, Isabel Albás,contrató a la empresa en la que trabajó la líder nacional del partido, Inés Arrimadas, D'Aleph, para la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo o RPT en el Instituto Municipal de Turismo.

Según ha informado el portavoz de IU, Pedro García, el IMTUR realizó esta operación hace diez meses, cuando a través de un contrato menor se firmó este acuerdo. Al parecer, se habría invitado a una decena de empresas a presentar sus ofertas, sin embargo solo lo hicieron 4 de ellas.

Por ello, la redacción de la RPT fue adjudicada a D'Aleph por algo más de 6.000 euros más IVA tras realizar una baja relevante, que García ha calificado como temeraria, sobre los más de 9.000 inicialmente presupuestados.

Para el portavoz de Izquierda Unida, es una muestra más de como en el grupo municipal intentaban ganarse el apoyo del partido en Madrid y ha criticado a Isabel Albás. “¿De verdad hay que dárselo a una empresa vinculada a Inés Arrimadas, a una empresa catalana externalizando un servicio que cualquier técnico haría en media hora? ¿A esto se refiere Albás cuando dice que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los cordobeses? ¿De qué cordobeses estamos hablando?” ha señalado Pedro García, quien ha señalado que, ya que se externalizaba este contrato, podría haberse adjudicado a una empresa cordobesa.

Isabel Albás responde a las críticas

Por su parte, y a través de un comunicado, La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, ha defendido la transparencia del proceso y ha lamentado que el portavoz de IU, Pedro García, “emplee un tiempo de trabajo que tendría que estar dedicando a esta ciudad a intentar levantar sospechas sobre la tramitación de un expediente absolutamente pulcro”.

“Póngase a trabajar en pro de esta ciudad, señor García, y déjenos gestionar a los que sí estamos empeñados 1 en que el turismo vuelva a ser uno de los motores económicos de Córdoba, algo que usted no hizo ni por asomo cuando estuvo al frente de la Delegación”, ha manifestado Albás, quien ha añadido que “sería más constructivo que IU dedicara a trabajar el tiempo que emplea buscando en los cajones, entre otras cosas, porque es tiempo perdido”.

Albás ha indicado que el señor García “tiene a su disposición toda la documentación al respecto, pero es mucho más fácil y cómodo montar teatros y levantar sombras sobre un expediente que no tiene nada que esconder”. La delegada de Turismo ha apuntado que durante el anterior mandato, “IU sí que hizo multitud de contratos menores, pero ya no le parece tan bien ahora que somos otros los que sacamos el trabajo adelante, un trabajo que él no hizo”.