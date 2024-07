"No toda la tecnología está en las grandes ciudades. Estoy seguro de que los proyectos que sacamos adelante aquí no los pueden ofrecer demasiadas urbes". Amador Parrado, agente de innovación local del Punto Vuela de Montemayor, no duda en afirmar que los pueblos de la provincia pueden ser un revulsivo tecnológicoque se exporte al resto del territorio nacional. Es, académicamente, Técnico Superior de Informática, pero ha impulsado uno de los proyectos más punteros que se han financiado con fondos públicos en la provincia de Córdoba.

En Montemayor, un pequeño pueblo de menos de 4.000 habitantes, se fabrican brazos prensiles que sirven para devolver la normalidad a personas que tienen limitaciones físicas. Los brazos se construyen con impresión 3D, a través de una máquina que trabaja sin descanso en una sala que cuenta, además, con la última tecnología en robótica, drones y otros avances como gafas de realidad virtual. Todo financiado con dinero público, todo al alcance de los habitantes del municipio.

Impresión 3D desde los pueblos, al alcance de más personas y con un menor coste

"La impresión 3D no solo sirve para hacer figuritas y elementos de decoración, también puede ayudar al día a día de las personas. Te permite personalizar los objetos. Todo lo que te imagines se puede crear en 3D", explica Parrado, que cuenta en su haber con proyectos como "Especiales", financiado por el Ayuntamiento de Montemayor, que tuvo su inicio durante la pandemia de la Covid-19, fabricando parapetos faciales para los trabajadores sanitarios del Hospital Reina Sofía, y que aún se mantiene con la creación de carcasas personalizadas donde se almacenan las medicinas de los niños con enfermedades oncológicas en la capital.

Vídeo





También colabora con la asociación Sácale la Lengua a la ELA, con base en Fernan Núñez, para la que fabrica prótesis y otros objetos que ayudan a las personas diagnosticadas de esta enfermedad a sobrellevar la rutina e incluso a conseguir hitos como el de Miguel Ángel Roldán, que subió al campo base del Himalaya gracias a una ortoprótesis que le ofrecía estabilidad corporal.

La Asociación Ayúdame 3D, ubicada en Madrid, realiza pedidos a demanda de brazos prensiles que salen de Montemayor y llegan a diversos puntos del mundo. "El coste de una silla de ruedas adaptada puede ascender hasta los 500 euros. La que hicimos aquí se redujo a únicamente diez euros. Es la ventaja de hacerlo desde un pueblo y con el apoyo total de las instituciones", sentecia Parrado.

Punto Vuela, un lugar donde retener y cohesionar a la población de los pueblos cordobeses

Si hay un problema acuciante que debe afrontar la provincia de Córdoba es el demográfico. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sitúan a la provincia como la que más población pierde de todo el territorio nacional: más de 3.000 personas en el último año. "Estamos intentando acabar con la fuga de personas de nuestros pueblos. Aquí se vive muy bien, solo hay que darle a la gente las suficientes oportunidades", afirma Parrado. A los jóvenes, y a los mayores, que cada vez cargan con una batería más amplia de procesos burocráticos en sus gestiones diarias.

La provincia de Córdoba cuenta con 77 Puntos Vuela a lo largo y ancho del territorio. Se encuentran localizados en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en barrios de la capital especialmente vulnerables, como Las Moreras. Son la evolución modernizada de los puntos Guadalinfo, donde profesionales como Parrado vienen desarrollando su labor desde el año 2005.

"Tenemos ahora mucha menos demanda de administración electrónica. Las personas más mayores, por desgracia, ya no están aquí. Y los que quedan, se vienen formando con nosotros desde hace casi 20 años y lo siguen haciendo. Te hablo de mayores de 80 años que no se quieren quedar atrás con la tecnología", explica Parrado, aun así, asegura, "es cierto que no desaparece la brecha digital, antes por los avances tecnológicos y, ahora, por el cambio brutal que ha dado la administración electrónica desde la pandemia", apostilla. Durante el pasado año, 35.959 personas accedieron, al menos una vez, a los servicios de los centros de la red Vuela en la provincia de Córdoba y participaron en alguna o varias de las 16.106 actividades programadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nativos digitales: más allá del teléfono móvil

El último estudio llevado a cabo por la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Diputación, ha concluido que la edad media a la que accede un niño cordobés a un teléfono móvil es a los diez años. Los niños gestionan la tecnología mejor que sus abuelos, por eso les cuesta menos aprender a utilizar, además de los teléfonos, las tecnologías avanzadas.

Vídeo





Nahira, Claudia y Fernando han acudido al Punto Vuela de Montemayor y obedecen la última instrucción de Amador: diseñar un llavero que luego imprimirán en 3D. A imaginación abierta. Utilizan un programa específico para ello que en solo una semana han aprendido a manejar. Niñas como Claudia, que acaba de instalarse a vivir en el pueblo con sus padres, ven su futuro en la última tecnología.