“El objetivo final de Putin sólo está en la cabeza de Putin, porque sus acciones no son lógicas ni racionales"

Este jueves tuvo lugar, auspiciada por la UCO, la conferencia "Russia's invassion of Ukraine: evolution, current state and perspective of situation”, impartida por Vadmyn Zheltoovsky, profesor del Departamento de Derecho e Instituciones de la Unión Europea de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Varsovia. El profesor Zheltoovsky ha explicado en COPE con crudeza la situación en la región.

-Hablemos de la evolución del conflicto. La mayoría de los corresponsales españoles en Moscú no esperaban que la presión de Putin contra Ucrania y la OTAN llegara hasta la invasión del país vecino. En su país, Polonia. ¿Se temía que la tensión llegara hasta este extremo?

-Sí. Polonia es vecina de Ucrania y uno de los países más activas que abogan por la perspectiva europea de Ucrania. Según las autoridades polacas la libertad de una Ucrania independiente es vital, porque si este país cae ante Rusia el siguiente puede ser Polonia o los Estados Bálticos. El presidente Kaczy?ski acudió en 2008 a Tbilisi después de la invasión rusa a Georgia y en una plaza dijo: “Hoy Rusia invade Georgia, mañana será Ucrania y el siguiente será el turno de Polonia”. En Polonia teníamos y tenemos miedo de una posible amenaza rusa.

-Es un conflicto, en realidad, que sigue latente desde 2014 pero que Europa ha ignorado hasta que estalló

-Cuando Ucrania estaba luchando en Euro Maidan desde su perspectiva europea y obligaron al presidente Yanukovich a escapar a Rusia, este país invadió por primera vez en 2014. Los prorrusos, apoyados por el ejército ruso, ocuparon partes del este de Ucrania en el Donbass. Hubo meses de luchas muy duras y más de 14.000 personas, por desgracia, murieron allí. Tras los acuerdos de Minsk hubo una latencia de conflicto no activo y estaba en el aire que o se ponía una solución definitiva o Rusia iría más lejos. Como Ucrania no se resignó a formar parte de la Unión Europea, Rusia decidió atacar para convertir Ucrania en un estado fallido, que es el objetivo de Putin.

-Según diversos informes, el número de refugiados ucranianos por la guerra ya ha superado al de las últimas guerras balcánicas. ¿Está preparada la Unión Europea para esta masiva hégira?

- Es difícil saber si la Unión Europea está preparada, pero desde luego debe prepararse muy rápido porque la mayoría de los refugiados van a Polonia y a pesar del gran esfuerzo de los polacos y su entusiasmo y buen trabajo el número de personas que llegan es demasiado grande y Polonia no va a poder controlar en solitario este flujo migratorio. Tiene que haber una acción conjunta de la Unión Europea y un plan consolidado desde la Comisión Europea.

-En su país, por su vecindad, ¿Cómo está la situación actualmente? Hay quien incluso sostiene que Putin tiene como objetivo último levantar otro nuevo telón de acero en Europa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-Es la pregunta que todos nos hacemos: ¿Cuál es el objetivo final de Putin? Aunque la inteligencia de los Estados Unidos advirtió del escenario de que Putin pretendía invadir toda Ucrania y decapitar a los lideres políticos del país, todos esperábamos que no llegaría tan lejos porque es ilógico, irracional e inhumano y puede llevar a la desolación de Rusia. Así que… el objetivo final de Putin sólo está en la cabeza de Putin, porque sus acciones no son lógicas ni racionales y es imposible predecir cuándo va a parar, pero sí se puede predecir que solo la acción consolidada de la Unión Europea y una clara posición y un plan de la Comisión Europea para acercar a Ucrania a Europa puede ayudar a parar más pronto que tarde a Putin.

-¿Ve usted pertinente el envío de armas y material bélico a Ucrania por parte de la Unión Europea? ¿Contribuirá a la resistencia en el país o puede ser peligroso por la posibilidad de caer en malas manos?

-Es de crucial importancia enviar armas a Ucrania en esta guerra, porque estamos hablando ahora de Ucrania porque el ejército ucraniano está resistiendo y seguiremos hablando de ella si consigue arruinar los planes de invasión de Putin. La Unión Europea debe seguir enviando munición y cooperando con las autoridades ucranianas en todos los frentes. Incluyendo el diplomático.

-¿Existe un riesgo real para la central de Chernobyl?

-No soy científico nuclear, pero Rusia ha violado las leyes internacionales. Según los tratados no se pueden desarrollar operaciones militares en un radio de 30 kilómetros de una planta nuclear y Rusia ha ocupado Chernobyl y la planta de Zaporiya, la más importante de Ucrania. Cualquier escenario es posible. Representantes de los Estados Unidos han dicho que mientras Chernobyl esté ocupado toda Europa y el mundo está más cerca de la catástrofe nuclear. Por desgracia, es una posibilidad.

-El gobierno de Putin argumenta que Ucrania alberga tropas nazis en su ejército con el Batallón Azov. ¿Lo considera una mera excusa propagandística o realmente existió represión a la población rusa del Donbass?

-No ha habido ninguna represión de la población rusa en el Donbass. Si hubieran tenido lugar algunos casos de violaciones de los Derechos Humanos seguro que se hubieran estudiado por los fiscales de las cortes internacionales. Hablar de los nazis y de la nazificación es únicamente propaganda de Putin y no refleja en absoluto la realidad.

- La más difícil pregunta, para el final: ¿Cuál cree que puede ser la solución a este conflicto?: ¿La entrada de Ucrania en la UE y en la OTAN, su conversión en un estado tapón entre occidente y Rusia o directamente que se convierta en un estado satélite en la órbita rusa?

-Nombra tres posibles escenarios, pero el más probable y el único que puede llevar la paz a Ucrania y a la Unión Europea es el primero. Ucrania debe formar parte de la Unión Europea a través de un plan transparente para su acceso. La Comisión Europea tiene las herramientas para ello según el artículo 49 del Tratado. Si Ucrania no es apoyada por la UE las consecuencias pueden ser un desastre no solo para Ucrania sino para toda la Unión Europea, porque Putin no va a parar. Debe haber un entendimiento claro entre todas las naciones europeas y aislar a Putin. No se puede volver a hacer negocios con el régimen de Putin sino considerarle un criminal de guerra por sus crímenes contra civiles ucranianos. No se puede volver a tener una relación normal con Rusia mientras dure el régimen de Putin.