El Norte de Córdoba llega a los cuatro meses sin agua potable

Acercarse a por agua todos los días a un camión cisterna en el Norte de la provincia ya se ha convertido en una rutina. La resignación ha pasado al conformismo unido a la esperanza de la llegada de una rápida solución. Así viven los vecinos del norte de la provincia desde hace cuatro meses, cuando la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía prohibiera su consumo al ser declarada no apta para los humanos tras detectar valores altos de carbono orgánico a los límites establecidos.

Aquel 17 de abril de 2023 será recordado por los 80.000 habitantes de esta zona geográfica de la provincia de Córdoba, porque además el problema llegó a las puertas del verano y esperando lo de todos los años, altas temperaturas en los meses venideros. Mientras llega la solución para que de nuevo de los grifos brote el tan esperado agua potable, los vecinos de estos 24 municipios solo les queda acercarse a los camiones cisternas que la Diputación de Córdoba ha facilitado y que no han faltado ni un solo día al punto de encuentro.

Cualquier territorio con problemas de suministro lo pasa mal, pero mucho peor es vivirlo en los meses de verano. El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, nos ha explicado que "durante estos meses son muchas las personas que vuelven a pasar sus vacaciones a su pueblo natal o bien se acercan a visitar a familiares o amigos. Además, hay que tener en cuenta que muchos de estos pueblos reciben a muchos visitantes porque al igual que nosotros, ahora es tiempo de fiestas patronales, lo que complica mucho más el día a día sin tener agua potable".





EMPRESARIOS





Esta situación también la viven muchos empresarios con pequeños negocios como bares y restaurantes que se las tienen que apañar muchas veces con el ingenio. O los ganaderos que llevan todo este tiempo teniendo que transportar cubas de agua para dar de beber al ganado, otro coste añadido a las explotaciones junto al coste de pienso, luz, etc..., lo que a muchos ha llevado a tener que vender cabeza de ganado para reducir costes, e incluso los hay que han cerrado su explotación ganadera. Rodrigo, ganadero con una explotación lechera en Pedroches, ha asegurado en COPE que "la situación no es mala, es lo siguiente. Estamos desesperados y mirando al cielo para que llueva. Yo extraigo agua de tres pozos que tengo en mi finca. Uno ya está seco y los otros estoy notando que cada vez tienen menos agua. Nuestros costes son insoportables y las ayudas no sirven para nada. Hemos pasado de pagar por un camión de paja de 600 a 3.200 euros. Y ahora tenemos que pagar los camiones cisternas que traen agua para el ganado. Muchos estamos vendiendo cabeza de ganados y otros se están planteando abandonar su explotación. Esto es una ruina", asegura desesperado Rodrigo. También nos ha contado que "sigo adelante por mis hijos que están muy ilusionados por esta explotación en la que hicimos en su momento una gran inversión para modernizarla, pero os aseguro que el futuro lo veo muy negro. Ojalá todo cambie y comience a llover para que los acuíferos y pantanos vuelvan a la normalidad, pero mucho tiene que llover y durante mucho tiempo".

Además, durante todo este tiempo se han producido problemas añadidos como los cortes en el bombeo de Sierra Boyera a La Colada por el uso de grupos electrógenos que funcionan 24 horas al día. Mientras se espera las lluvias del próximo otoño, se sigue trabajando para poner soluciones, pero los vecinos afirman que "solo se ha improvisado y las soluciones definitivas no llegan". Desde hace muchos años se viene hablando por parte de los expertos de la necesidad de nuevas infraestructuras que den solución a periodos de sequía, como este ponen en peligro a la población.